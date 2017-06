Concours « Taj al Quran » : Piété, humilité et dévotion

La 7e édition du concours « Taj al Quran » a débuté dans la soirée de vendredi dernier au Palais des expositions (Pins Maritimes) à Alger dans une ambiance empreinte de piété, d’humilité et de dévotion.

Lors du premier Prime du concours retransmis en direct sur la chaîne du Coran, les candidats de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, Azzedine Zerfoun, et la candidate de la wilaya de Médéa, Amel Mejawri, ont décroché la première place en prévision de la finale.

Six autres candidats, filles et garçons, ont été éliminés du concours sur décision du jury composé d’enseignants universitaires et de spécialistes en sciences de la lecture et la récitation du Coran.

D’autre part, la caravane « Taj al Quran » avait sillonné l’ensemble du territoire national à la recherche des meilleures voix en matière de récitation du Coran.

Les lauréats de cette compétition, qui durera quatre semaines, seront connus à la fin du mois de Ramadhan. La soirée du premier Prime s’est déroulée en présence du président du Conseil supérieur islamique, Bouabdallah Ghlamallah qui a tenu à saluer les efforts des récitants, rappelant qu’ils étaient le produit des Medersate (écoles coraniques) du pays.

La soirée a été également marquée par la présentation de Madaeh et Anachide interprétés par la troupe « Tidinent » du Sud. (APS)