Partenariat algéro-français : 1re promotion de l’Institut supérieur de Technologie

L’université Kasdi-Merbah d’Ouargla (UKMO) a célébré, jeudi dernier, la sortie de la première promotion de l’Institut de technologie (IT). Une promotion issue d’une coopération algéro-française dans le secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

«C’est le fruit d’un partenariat exemplaire avec la partie française, cet institut traduit une volonté politique visant à créer une relation directe entre l’université et le secteur socioéconomique», a indiqué le représentant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, lors de la cérémonie de remise de diplômes aux lauréats.

M. Arezki Saïdani a fait savoir, dans ce sens, qu’il s’agit d’une co-construction de formation à haute finalité potentielle de recrutement, reconstruite avec le secteur professionnel, en tenant compte des besoins et des exigences du marché du travail. Pour le responsable, «cet institut représente aussi un engagement commun pour mettre en place un projet qui a pour objectif de relever un des grands défis actuels de l’enseignement supérieur, à savoir l’employabilité».

De son côté, le représentant de l’ambassade de France à Alger, Alexis Andres, a mis en relief l’importance de ce projet réussi, qui «occupe, a-t-il dit, une place particulière en matière de coopération bilatérale entre les deux pays dans le secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique».

La première promotion (2016-2017) de cet institut, qui a ouvert ses portes, lors de l’année universitaire 2014-2015, comprend 152 étudiants ayant suivi, durant 3 années, un cursus universitaire diplômant (licence professionnelle) en hygiène, sécurité et environnement (HSE), ainsi qu’en comptabilité et finance (CF) et en ressources humaines (RH), selon des responsables de l’établissement. La cérémonie, qui s’est déroulée en présence du corps enseignant et administratif de l’UKMO, de responsables de différentes institutions et compagnies nationales et étrangères, des autorités et élus locaux, à été clôturée par la remise de diplômes aux lauréats des trois spécialités de l’institut.

Composée de 10 facultés et de 2 instituts, l’université d’Ouargla, dont l’encadrement pédagogique est assuré par quelque 1.200 enseignants, tous grades et rangs confondus, compte actuellement 34 laboratoires gérés par 1.781 chercheurs, dont 662 doctorants «LMD.



834 conventions signées dans le domaine de la recherche scientifique



Il convient de rappeler que la coopération universitaire algéro- française a connu un véritable bond, ces dernières années. Une conférence dans le domaine entre les deux pays se tient déjà depuis quelques années. La 4e édition a eu lieu le 25 janvier dernier à Paris.

Et c’est lors de cette 4e édition de la conférence algéro-française de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui a réuni les ministres du secteur des deux pays, que les différents contacts pris ont permis de favoriser l’émergence de partenariats et la mise en œuvre de projets de coopération entre établissements français et algériens.

À noter que tout comme les éditions précédentes, cette rencontre s’inscrit dans le contexte de la déclaration d’amitié et de coopération signée par les Présidents Abdelaziz Bouteflika et François Hollande, lors de la visite d’État effectuée par le président français en décembre 2012 à Alger. Aussi, on apprend qu’en l’espace d’une année, (2015-2016), pas moins de 834 conventions ont été signées entre l’Algérie et la France dans le domaine de la recherche scientifique. De plus, un total de 5765 déplacements d’enseignants et de cadres des établissements algériens vers leurs homologues français a été enregistré, au cours de cette même année, dans le cadre de ces conventions signées entre les deux pays.

Dans ce contexte, le premier responsable du secteur, M. Tahar Hadjar, a indiqué que ces chiffres reflètent la densité des échanges et de la coopération algéro-française dans le secteur des études supérieures. En outre, M. Hadjar a fait savoir que 600 étudiants boursiers algériens sont en formation dans les établissements français, outre 14.290 co-publications scientifiques internationales réalisées de 1995 à 2015, dont 1.357 en 2015.

Le ministre a précisé également que sept instituts de technologie sont en partenariat avec les Instituts universitaires de technologie français, et ce dans le cadre de cette dynamique des relations algéro-françaises.

Dans ce sillage, une convention de coopération entre les universités de Béjaïa et de Lyon 3 a été signée. Cette convention, qui se décline en quatre points essentiels, porte, notamment, sur la mobilité des chercheurs, des cadres administratifs et techniques des deux universités, mais aussi des étudiants, a indiqué le recteur de l'université de Béjaïa, Pr Boualem Saïdani. L'accord prévoit également l'animation collective des manifestations scientifiques et le montage en commun de projets innovants, notamment en ce qui concerne les filières et disciplines des sciences humaines et sociales

S. A. B. C.