M. Zouaoui Benhamadi, à propos des dépassements dans les caméras cachées : « une insulte à la dignité humaine » :

C’est par un simple «tweet» que la décision d’annulation de la diffusion de l’émission caméra cachée, intitulée «Rana hkemnak»

(On t’a pris au piège), a été rendue publique, hier, par le président-directeur général de la chaîne privée arabophone, Ennahar TV.

Cette décision intervient suite au tollé provoqué par la diffusion de l’épisode de mercredi dernier ayant piégé l’écrivain Rachid Boudjedra. Un épisode qui n’a pas été du goût des téléspectateurs qui ont vu une véritable humiliation à l’encontre du célèbre écrivain.

D’ailleurs, Anis Rahmani, PDG de la chaîne, a présenté des excuses à l’écrivain, reconnaissant que la caméra cachée dont il a été victime était effectivement émaillée de «dépassements et n’a pas respecté les règles du travail». «Je présente mes sincères excuses au romancier Rachid Boudjedra et au public au nom d’Ennahar, pour les dépassements dont il a été victime dans la caméra cachée qui n’a pas respecté les règles du travail», a-t-il écrit sur twitter.

Il faut dire qu’hier, des dizaines de personnes se sont rassemblées devant les locaux de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) à Alger, pour manifester leur mécontentement à l’encontre d’Ennahar TV. Parmi les participants à ce sit-in, de nombreux journalistes, ainsi que des acteurs, des hommes de culture et de simples citoyens qui ont dénoncé unanimement «la brutalité et la vulgarité» de certaines caméras cachées qui n’ont rien à voir avec le divertissement. Rachid Boudjedra a indiqué, lors du rassemblement de solidarité organisé pour le soutenir, qu'«il était en état de choc devant l'atteinte portée» à sa personne, assurant qu’il avait déposé plainte contre la chaîne.

De son côté, le président de l'ARAV, Zouaoui Benhamadi, a exprimé son soutien et sa solidarité envers Rachid Boudjedra, relevant néanmoins que l'institution qu'il préside n'avait pas, dans ce cas de figure, les prérogatives de sévir, qui sont du ressort de la justice.

M. Benhamadi : « Nous sommes abasourdis par tant de légèreté dans certains programmes »



Dans une déclaration à l'APS, M. Benhamadi a appelé à la nécessité de parachever l'aspect disciplinaire et réglementaire «du champ audiovisuel pour en assurer la bonne organisation afin d'éviter des dépassements constatés, notamment durant le mois béni de Ramadhan.

Nous avons agi jusqu'à maintenant de manière pédagogique, mais il est temps qu'on passe à autre chose, pour parachever l'aspect disciplinaire et règlementaire de l'organisation du secteur audiovisuel».

Il a estimé qu'avec l'application rigoureuse de la réglementation, «on peut aller vite dans la régularisation des chaînes privées (qui sont de droit étranger), après, bien sûr, leur mise en conformité avec le cahier des charges». «Avec un nouveau gouvernement et un nouveau ministre de la Communication, on va avancer sérieusement sur le dossier de la réglementation du champ audiovisuel», a-t-il dit.

M. Benhamadi a pointé du doigt des émissions, notamment les caméras cachées, qui, sous couvert de divertissement, montrent des séquences dont «la brutalité et la vulgarité» sont une «insulte à la dignité humaine».

Selon lui, «c'est aux personnes mal représentées de se plaindre et de faire pression sur ces chaînes en ayant recours à la justice», soulignant que l'ARAV pouvait intervenir, notamment quand elle constate un dépassement grave, touchant par exemple aux symboles de l'État. «Nous sommes abasourdis par tant de légèreté dans certains programmes», a-t-il regretté, avant d'appeler «à la nécessité d'entreprendre une réflexion pour la construction du paysage audiovisuel national».

Le président de l'ARAV a relevé que ces chaînes privées existaient sans cahier des charges précis propres à elles, tout en estimant que celles-ci sont un «élément valorisant» dans le champ audiovisuel national, et qu'il «ne convient pas de supprimer ou de stigmatiser».

Pour rappel, l'ARAV avait exhorté, avant le début du mois béni, les chaînes de télévision algériennes à observer les «principes d’intérêt général» afin d’éviter les «dérives» constatées les années précédentes, tout en élaborant des programmes spéciaux pour Ramadhan qui «soient un espace d’éveil à la fois spirituel et rationnel, conciliant authenticité et modernité».

Le décret exécutif portant cahier des charges de l’audiovisuel de 2016 dispose, notamment le respect des valeurs nationales et veille à ne pas faire l’apologie de la violence.

Il dispose également que le temps consacré à la diffusion des messages publicitaires ne peut être supérieur à 6 minutes par heure d’antenne en moyenne dans l’année, et chaque séquence de messages publicitaires est limitée à une durée maximum de 3 minutes.

Sarah A. Benali Cherif

L’ARAV condamne les pratiques contraires aux principes de déontologie

Le conseil de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel a dénoncé «les pratiques contraires aux principes de la déontologie», exprimant son entière solidarité avec l'écrivain Rachid Boudjedra. Le président de l'ARAV, Zouaoui Benhamadi, a reçu l'écrivain Rachid Boudjedra, accompagné du journaliste H'mida El-Ayachi et du poète Achour Fenni, en tant que représentants du groupe d'intellectuels et de journalistes, suite au sit-in qu'ils avaient organisé devant le siège de l'ARAV, en solidarité avec M. Boudjedra. L'ARAV a souligné «la nécessité d'éviter la diffamation, l'injure et la violence dans toutes ses formes dans les programmes de caméra cachée», rappelant que les responsables de ces programmes sont soumis aux lois de la République. L'ARAV a en outre rappelé avoir averti ces chaînes, à la veille du mois béni, en leur demandant d'éviter de telles pratiques et de respecter le citoyen. (APS)