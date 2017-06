ordres de versement AADL 2013 : Le retrait se poursuit

Lancée, lundi dernier, par l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL), l’opération de remise des ordres de versement de la deuxième tranche du montant global du logement de type location-vente au profit des souscripteurs au programme de 2013 se poursuit dans de «bonnes» conditions, du moins pour la capitale où les heureux élus sont appelés à se présenter au niveau de l’Office olympique Mohamed-Boudiaf pour accomplir les modalités administratives y afférentes et recevoir le précieux sésame.

Une moyenne de 500 dossiers est traitée chaque jour en ce début de Ramadhan mais à en croire le directeur général-adjoint de l’AADL, le rythme de travail va s’accélérer après le mois sacré. « Les capacités d'accueil de l'Agence vont être revues à la hausse après le mois de Ramadhan, de sorte à pouvoir augmenter le nombre des dossiers à traiter », s’est engagé en effet Chamseddine Amraoui dans une déclaration accordée hier, à la presse, trois jours après le lancement de l’opération. Les souscripteurs de l’AADL 2 concernés pas cette mesure sont, pour rappel, au nombre de 129.000 dont 40.000 pour Alger. Il s’agit des personnes ayant eu la chance de pouvoir procédé au choix des sites d’habitation, une opération lancée, souvenons-nous, fin décembre 2016. Les souscripteurs en question sont tenus de prendre rendez-vous via le site électronique de l’AADL en introduisant le numéro d’inscription et le mot de passe dans la rubrique « AADL 2 (2ème tr) » du site www.aadl.com.dz.

En revanche, pour ceux qui n’ont pas encore eu de rendez-vous, ils doivent prendre leur mal en patience dans la mesure où l'opération ne s’arrêtera pas et se fera progressivement. « Tous les souscripteurs seront convoqués. Ils faut patienter un peu », a rassuré le DG-adjoint de l’AADL.



Comment procéder au paiement de la 2e tranche ?



Par ailleurs et dans un souci d’assister les souscripteurs concernés par le payement de la 2e tranche du montant global du logement de type location-vente, soit 105.000 DA pour un F3 et 135.000 pour un F4, le portail immobilier «lkeria.com» a souhaité expliquer les démarches, « pas à pas », à entreprendre et indique par un communiqué de presse que la première étape consiste d’abord à accéder au site Internet de l’agence, en l’occurrence www.aadl.com.dz, rubrique "AADL2 (2eme tr)" pour introduire le numéro d’inscription et le mot de passe. «lkeria.com» précise que si le RDV est prêt, il faut aller voir une page avec les informations suivantes : Code, Nom, Prénom, date et lieu de RDV, et enfin les pièces administratives à fournir. Dans le cas contraire le message suivant est affiché «Nom d’utilisateur ou mot de passe incorrect ou bien vous n’avez pas encore de RDV».



Dans ce cas là, il faudra revenir plus tard sur le site pour revérifier



La deuxième étape commence par se présenter le jour du RDV au lieu désigné (complexe olympique pour Alger) et le souscripteur doit être muni de la convocation qu’on peut trouver sur la page de la 1re étape et imprimer ensuite, d’un dossier médical (pour les maladies chroniques ou handicapés), d’une copie du reçu de versement de la première tranche, d’un acte de naissance n°12, d’un acte de mariage ou fiche familiale pour les mariés et acte de non mariage pour les célibataires. Un ordre de versement vous est délivré par l’AADL ainsi qu’une copie vierge de la déclaration sur l’honneur.

Pour la troisième étape, «lkeria.com» informe qu’elle porte sur le paiement de cette 2e tranche qui doit s’effectuer dans les 30 jours au niveau du Crédit Populaire Algérien (CPA) et dans les agences citées sur l'ordre de versement. Quant à la 4e étape, il s’agit de légaliser la signature au niveau de l’APC de la déclaration sur l’honneur (une copie est remise par l’AADL le jour du RDV où elle est téléchargée), que le souscripteur soit marié ou célibataire.

La 5e et dernière étape concerne, selon « lkeria.com », le dépôt au niveau de la direction générale de l’AADL, sise à Said Hamdine pour Alger ou les directions régionales dans les autres wilayas, du reçu de versement de la 2e tranche (l’original), en sus de deux copies, la déclaration sur l'honneur légalisée et la copie du reçu et versement de la première tranche. Du coup, la direction de l'AADL donnera une copie de l'OV et un accusé de réception sur le reçu de versement de la 2e tranche. « lkeria.com » assure que ces cinq étapes peuvent être effectuées le même jour. Il y a lieu de souligner à la fin que le premier responsable de cette agence, a précisé hier, que le paiement de cette deuxième tranche, était équivalent à 5% de la valeur du logement choisi.

