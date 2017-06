Régularisation de la situation des travailleurs affiliés à la CASNOS : Prolongation jusqu’au 30 juin

« La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) informe ses assurés sociaux que le dernier délai de paiement de la cotisation de l’année est fixé au 30 juin 2017 », a indiqué un communiqué rendu public en cette fin de semaine.

La Caisse vient d’annoncer en effet, de nouvelles mesures et la prolongation du délai de normalisation aux assurés sociaux affiliés à sa structure, ainsi que ceux en situation irrégulière. Dans cette optique, ses structures seront ouvertes durant les soirées du Ramadhan du samedi au jeudi et cela jusqu’au 30 juin. Le communiqué précise que la Caisse met également, à la disposition de ses assurés toutes les facilités leur permettant de régler leur situation et de bénéficier d’une protection sociale en leur fournissant une carte Chifa pour faire valoir leurs droits en tant qu’assurés sociaux.

Aussi, la Caisse annonce des réductions allant à 100% jusqu’à exonération de paiement de pénalités. « La saisine de la commission de recours permet de bénéficier d’une réduction de 50% des majorations et pénalités de retard, comme elle permet, en cas de force majeure, de bénéficier d’une exonération totale de 100% », note le même document ajoutant que les cotisations « sont intégrées dans les charges déductibles d’impôt et ne peuvent pas constituer une source de redressement fiscal ».

On précise dans cet ordre d’idées que les concernés sont les commerçants, industriels, agriculteurs, artisans et professions libérales ayant une activité dans le cadre des différents dispositifs, à savoir l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), l’Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM), la Caisse nationale de chômage (CNAC) et l’Agence nationale de développement et de l’investissement (ANDI). Il y a lieu de souligner que l’affiliation est une « obligation légale ». La CASNOS précise que cela permet aux assurés de « bénéficier d’une couverture sociale en matière de maladie et maternité invalidité, retraite et décès ». Cette assiette constitue une source de financement et d’équilibre du système de sécurité sociale par la garantie de la couverture des dépenses par la recette.



500.000 nouveaux cotisants depuis 2017



Toutes ces nouvelles dispositions prises émanent de la volonté d’assurer une couverture à un maximum de personnes en activité. A cet effet, le directeur général de la Caisse d’assurances sociales des travailleurs non salariés (CASNOS), Chawki Acheuk Youcef, a passé en revue, récemment, les différentes dispositions, les échéanciers de paiement des dettes antérieures et pénalités de retards, notamment accordées aux affiliés, il a précisé que depuis janvier 2017, 500.000 nouveaux cotisants ont été enregistrés à la Casnos.

Tablant sur une recette de 91 milliards de dinars durant l’exercice 2017, il a rappelé les facilitations exceptionnelles accordées par la Casnos au profit des patrons et autres personnes actives ne bénéficiant pas d’une couverture sociale.

Il convient de signaler que grâce à ce genre de mesures de facilitations et de prolongations de délais, la CASNOS a pu atteindre un taux appréciable de recouvrement des cotisations en 2016 en effet un taux de 93% a été rendu possible grâce, à l’exonération des pénalités, mais aussi au travail permanent de sensibilisation que mène cet organisme à l’échelle nationale via ses agences de wilaya.

Cette régularisation du passif permettra à la Casnos d’assurer le versement des pensions de retraite jusqu’à 2030. « Ce chiffre est historique aussi bien pour la Caisse que pour les autres institutions », s’est-il félicité, tout en notant que « la Caisse qui est très à l’aise financièrement peut tenir jusqu’à 2030 au rythme actuel ». Le DG affirme, dans ce sillage, que la Caisse est même excédentaire, « nous avons enregistré une augmentation des dépenses de 6%. En 2012-2013, la situation était à l’inverse avec une augmentation des dépenses de 30% alors que les recettes n’ont évolué que de 10% », a-t-il expliqué.

Il a fait savoir que le potentiel actuel des non-salariés est estimé à 3 millions de personnes qui travaillent pour leur propre compte, en l’occurrence les commerçants, les artisans etc., ainsi que les professions libérales (médecins, avocats, notaires, etc.). Il a précisé que la Caisse compte actuellement 1,84 million de travailleurs non salariés, affiliés.

Le DG de la Casnos a également affirmé que des moyens seront mobilisés pour renforcer et affiner les opérations de contrôle des travailleurs non-salariés qui ne sont pas affiliés à la Casnos ou affiliés, mais qui sont débiteurs de cotisations, et ce à partir de l’année 2017. En effet, les moyens des agents de contrôle de la Caisse seront renforcés par la mise à leur disposition d’un « système mobile de consultation et d’affiliation d’office » des travailleurs non-salariés qui ne sont pas affiliés.

Sarah A. Benali Cherif