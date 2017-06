Chemin de fer : 90% des ouvrages de la ligne Djelfa- Laghouat réalisés

Les travaux de réalisation des ouvrages, ponts et dalots, projetés le long du tracé de la ligne ferroviaire Djelfa-Laghouat, ont atteint un taux d'avancement de 90%, a-t-on appris des services de la wilaya de Laghouat.

Ces travaux ont accusé un « retard » dû à des corrections apportées sur le tracé du projet, selon les mêmes services qui ont fait part de la finalisation, toutefois, des travaux de transfert des pylônes électriques de haute tension pour permettre l’achèvement du terrassement des terrains devant servir d’assiette aux deux gares ferroviaires (marchandises et voyageurs) prévues dans ce projet.

Les services de la wilaya font état, par ailleurs, de la connexion de la zone industrielle de Bouchaker à la gare ferroviaire de transports de marchandises pour contribuer à l’amélioration des conditions d’investissement et faciliter le transport des produits. Longue de 108 km, la voie ferrée Djelfa-Laghouat devra être réceptionnée vers la fin de l’année en cours, selon la même source, qui a fait, en outre, part du lancement de l’étude technique du projet de liaison ferroviaire entre Djelfa et El-Bayadh, via Aflou, en plus de la poursuite d’une étude similaire du projet de liaison Laghouat-Ghardaïa.

Le secteur des transports dans la wilaya de Laghouat a été consolidé ces dernières années de plusieurs projets, dont la réalisation de deux gares routières à Laghouat et Aflou, en plus de la reprise des activités aéroportuaires à l’aéroport Ahmed-Medeghri à Laghouat.