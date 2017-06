Lucas Alcaraz : « On jouera avec l’envie de gagner »

Jeudi matin à 11h, le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, a animé une conférence de presse au Centre technique national de Sidi Moussa. Il a, en la circonstance, dévoilé la liste des joueurs retenus pour le stage des Verts qui a débuté hier, en prévision du match amical prévu le 6 juin contre la Guinée, suivi le 11 juin de la rencontre officielle comptant pour les éliminatoires de la CAN-2019 face au Togo d’Adebayor.

Sur la liste des joueurs retenus qui dans l’ensemble renferme la plupart des noms attendus pour y figurer tels les Slimani, Mahrez, Brahimi, Mbolhi et autres, La plupart des représentants des médias présents ont néanmoins été surpris par certains choix. Cela en plus du fait que certains éléments qui émergent cette saison n’ont pas été retenus pour les deux prochains rendez-vous de la sélection (Guinée et Togo). Ainsi, Lucas Alcaraz a fait appel au jeune milieu de terrain de l’USMA, Benguit, aux défenseurs, Ilias Hassani, qui évolue au FC Veraya Stara dans le championnat bulgare, Youcef Atal, joueur du Paradou AC et Mohamed Boudebouda du MCA, Idriss Saadi, l’attaquant buteur de Courtrai (Belgique), ainsi qu’à Mehdi Jeanine gardien de but de Clermont Foot (Ligue-2 française). La convocation de ce dernier a surpris plus d’un estimant que dans le championnat national, il y a meilleur que lui. On citera entre autre Zemmamouche, Chaouchi, Litim et Zeghba. Jeanine a été pour rappel appelé une seul fois du temps de Gourcuff qui l’a par la suite définitivement écarté de ses plans. On note aussi le retour de Zeffane, Medjani et Feghouli, ainsi que celui de Boudebouz absent lors de la précédente CAN en raison de blessure. Une nouveauté : dans la liste des Verts figure deux noms de jeunes joueurs que personne n’attendait : il s’agit de l’attaquant du PAC, Tayeb Meziani, qui est pétri de qualité et du milieu de terrain de l’équipe réserve de l’USMA, Abderahim Hamra, qui évolue en

EN Olympique. Tout le monde est resté étonné de les compter parmi la liste d’Alcaraz. Ce dernier a expliqué qu’ils sont là en tant qu’invités et que désormais à chaque regroupement de la sélection, il fera appel à deux jeunes talents du Championnat national pour leur faire gagner une expérience et les intégrer par la suite progressivement parmi ceux qui s’illustreront en équipe nationale. Interrogé sur le fait d’avoir retenu des joueurs qui ne se sont pas imposés dans leurs clubs et qui ne jouent pratiquement pas, ayant le plus souvent le statut de remplaçant, Alcaraz a fait savoir qu’après analyse de la question, il a fait appel à ceux qui peuvent être utiles à l’EN. «À cette période de l’année —on est en fin de saison— certains joueurs qui ont beaucoup joué peuvent-être fatigués, d’autres qui ont moins joué, disposeront certainement d’une meilleure forme physique et peuvent s’illustrer en sélection. Dans les critères de choix, il y a la forme du moment et les besoins de l’EN. Je suis le seul qui décide et maître de mes choix », a-t-il affirmé en l’occurrence à cet effet. Pour lui, par exemple, la convocation de Guedioura qui ne joue pratiquement pas à Midlesbrough a pour raison sa régularité dans ses prestations et la détermination qu’il affiche à chaque fois qu’il est appelé en équipe nationale. La non-convocation de Baghdad Bounedjah qui réalise une saison remarquable avec son club Al-Saad du Qatar avec beaucoup de buts inscrits n’a pas suffit pour convaincre le coach espagnol des Fennecs de le retenir dans sa liste. Pareil pour le chevronné défenseur et capitaine de l’USMA, Mohamed Rabie Meftah, qui est meilleur que Zeffane à son poste, n’y figure pas non plus. Alcaraz a expliqué qu’il avait des choix à faire, les a fait et les assume pleinement. Il a tenu à préciser que les portes de l’EN restent grandes ouvertes à ces joueurs et à d’autres aussi, à l’exemple de Belkalem.

Le choix de jouer contre le Togo au Stade Tchaker, il a indiqué que cela a été décidé en concertation avec les joueurs, les membres du staff technique et les responsables de la Fédération. Pour ce qui est du capitanat, il a fait savoir, que le capitaine d’équipe est le leader du groupe et par conséquent, ce sont les joueurs qui, entre eux, décideront à qui le confier. Il a souligné que lors de ses déplacements en Europe pour aller à la rencontre des joueurs, il a clairement expliqué à chacun d’entre eux le nouveau projet de la sélection, sa méthodologie de travail et la tactique de jeu qu’il préconise. Cela pour gagner du temps une fois regroupé. Il a affirmé en outre avoir motivé chacun d’entre eux afin qu’ils oublient la désillusion de la dernière CAN. Ce dernier a analysé et suivi 60 joueurs pour établir cette liste et, il a visionné 12 heures de vidéo pour chaque élément retenu. Il a été bien clair sur les raisons de ses décisions et personne ne peut lui dicter ses choix qu’il dit assumer pleinement. Il a estime avoir sa propre idée sur le onze qu’il présentera face au Togo, une équipe qui, selon lui, est bien en engagement physique, compacte et qui fait sortir rapidement le ballon de sa zone pour mener des contre-rapides, avec un grand joueur en attaque : Adebayor. Notons que le Togo a essuyé jeudi une lourde défaite en match amical face au Nigéria (3-0). Enfin, pour Alcaraz, chaque joueur de l’EN doit avoir les cinq sens avec la sélection pour donner le maximum de lui-même. «On jouera chaque match avec l’envie de gagner, c’est clair » avise-t-il. À noter aussi que Rachid Ghazel et Mehdi Abid n’ont pas été convoqués en raison de blessure.

Mohamed-Amine Azzouz



Liste des joueurs convoqués :

Gardiens : Mbolhi, Jeanine, Rahmani

Défenseurs : Ghoulam, Boudebouda, Bensebaini, Mandi,

Medjani, Hassani, Zeffane, Atal

Attaquants : Brahimi, Soudani, Mahrez, Feghouli, Slimani, Saadi, Henni, Boudebouz, Meziani.

Milieux : Guedioura, Bentaleb, Taider, Benguit, Hamra