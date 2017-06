Journée mondiale de l’enfance : Des acquis très significatifs

La protection et la promotion des droits de l’enfant en Algérie sont au centre d’un intérêt grandissant manifesté par les hautes autorités de l’État à l’endroit de cette catégorie vulnérable de la société. La célébration, jeudi soir à Alger, de la Journée mondiale de l’enfance, a constitué une opportunité pour rappeler les différents acquis, textes de lois ou organisme institutionnel qui, sous la gouvernance du Président Bouteflika, ont matérialisé ces avancées très significatives dans la prise en charge de préoccupations liées à l’enfance.

Les acquis ont été d’ailleurs rappelés en premières lignes dans l’allocution de Mme Ghania Eddalia, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. Intervenant à la Promenade des Sablettes, Mme Eddalia tiendra d’abord à souligner que la protection de l’enfance en Algérie avait «bénéficié d’une loi en 2015, qui a été confirmée à travers la révision de la Constitution initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», soulignant, à ce propos, que la nouvelle Constitution, la loi relative à la protection de l’enfance, ainsi que le code pénal modifié «renferment des dispositifs dont l’application doit être garantie, en vue d’instaurer de nouveau la confiance et de consolider l’indispensable action des institutions et des associations».

La ministre a aussi rappelé, dans son discours, le décret présidentiel 92 461, en vertu duquel l’Algérie avait ratifié la Convention des droits de l’enfant en 1992, partant de sa conviction de «la nécessaire promotion des droits fondamentaux de l’enfance et de leur consécration dans son arsenal juridique, loin de toute discrimination, exploitation ou négligence», a également rappelé la ministre, avant d’ajouter que le texte juridique international confirme le principe de la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant, avec «l’obligation» de lui donner son droit à un nom, d’avoir une famille, d’acquérir une nationalité, de bénéficier d’une éducation, ainsi que des soins et de la protection.

Concernant la vulgarisation de ces droits, Mme Ghania Eddalia a souligné que les pouvoirs publics «n’ont ménagé aucun effort en vue de les faire connaître et de les diffuser dans tous les milieux, par le biais de tout moyen d’information», indiquant, à cet égard, que l’État «a, d’une manière progressive et régulière, sous la direction du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, adapté la législation nationale en accord avec les aspirations actuelles, sans toutefois manquer au devoir d’inculquer de nouveau l’esprit des valeurs culturelles algériennes et les hauts faits de la glorieuse guerre de Libération auxquels nombre d’enfants ont apporté leur contribution». La ministre a aussi plaidé pour une efficience des dispositifs déjà mis en place contre différents formes de maltraitance et de violence faites aux enfants. C’est là, indique Mme Ghania Eddalia, «la plus grande préoccupation sur les plans social, culturel, sécuritaire, sanitaire et juridique». Elle a ainsi mis en relief la nécessité d’optimiser le dispositif d’alerte à même de réduire les cas d’atteinte à l’intégrité physique et psychologique des enfants, et de mieux lutter aussi contre les cas d’exploitation éhontée de la population juvénile. Dans cette optique, la ministre a beaucoup insisté sur la contribution du mouvement associatif, qu’elle a d’ailleurs qualifié de partenaire stratégique. Mme Ghania Eddalia a clos son allocution en adressant un message de solidarité aux enfants palestiniens, libyens et sahraouis. Elle a par ailleurs indiqué que s’agissant des enfants réfugiés, l’Algérie a mis à leur disposition des centres d’accueil et que leur scolarité est aussi garantie dans notre pays.



Meriem Chorfi : « Assurer aux enfants un bel avenir. »



D’autre part, la Déléguée nationale à la protection de l’enfance et présidente de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance, Meriem Chorfi, a indiqué que les enfants algériens avaient bénéficié de nouveaux textes de loi qui les protègent contre toutes les formes de violence, de sévices et d’exploitation. Elle a précisé que cette célébration de la Journée mondiale de l’enfance «intervient dans un contexte marqué par de nouveaux acquis au profit de l’enfance», mettant en avant les « nouveau textes de loi qui les protègent contre toutes les formes de violence, de sévices et d’exploitation». Elle a notamment cité la loi sur la protection de l’enfant et la loi relative au fonds de pension alimentaire, affirmant que ces acquis « ont vu le jour, grâce à la politique éclairée du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et de l’intérêt qu’il attache à cette importante frange de la société. La noblesse de la mission de protection de l’enfance appelle la conjugaison des efforts de tous pour assurer aux enfants un bel avenir, a-t-elle estimé.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie, Mme Chorfi a fait savoir qu’outre la lutte contre la violence faite aux enfants, l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance «est investi de diverses autres missions, dont la promotion des droits de l’enfant par la mise en place de programmes nationaux et locaux».



Les remerciements d’enfants algériens au Président de la République



La célébration de la Journée mondiale de l’enfance en Algérie a été marqué en outre par la lecture d’une lettre de remerciements adressée par les enfants algériens au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour l’intérêt sincère qu’il leur porte, saluant les mesures prises par le Chef de l’État pour la protection de l’enfance et qui ont été «couronnées par la promulgation en 2015 de la loi sur la protection de l’enfant et l’installation de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance».

Les enfants ont par ailleurs rappelé qu’ils étaient «l’avenir de l’Algérie» et la «clé de sa réussite, et qu’ils reprendront le flambeau en demeurant fidèles au serment des martyrs». La lettre a été remise à la Déléguée nationale à la protection de l’enfance, Meriem Chorfi, qui a été chargée de la transmettre au Président de la République.

Karim Aoudia



M. Mokhtar Hasbellaoui au chevet des enfants de Birtraria

À l’occasion de la Journée internationale de l’enfance, célébrée le 1er juin de chaque année par de nombreux pays, dont l’Algérie, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le professeur Mokhtar, Hasbellaoui, a rendu visite, jeudi dernier, aux enfants hospitalisés au niveau du service de pédiatrie de l’Établissement public hospitalier Djillali- Belkhenchir (Birtraria). Lors de cette visite, le Pr Hasbellaoui a remis des cadeaux aux nombreux enfants hospitalisés durant ce Ramadhan.

Accompagné du chef de service de pédiatrie, le professeur Moussa Achir, le ministre a visité les différentes unités de ce service, à savoir les grands enfants, les nourrissons et les urgences de pédiatrie. Sur place, le Pr Hasbellaoui a abordé, avec le chef de service, divers points en rapport avec l’activité de ce service considéré comme un centre national de référence en pédiatrie et dans des spécialités pédiatriques comme l’oncologie pédiatrique et la cardiologie pédiatrique. À cet égard, le Pr Hasbellaoui a informé les présents que «l’administration centrale de la santé avait lancé une étude sur l’organisation des différents services à l’effet de mettre en place une approche normalisée et d’améliorer la gouvernance en matière d’allocation des ressources».

Wassila Benhamed

Mme Ghania Eddalia partage un iftar collectif



La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Ghania Eddalia, a partagé, jeudi soir, un «iftar» collectif avec les pensionnaires du centre de l’enfance assistée d’El-Mohammedia (Alger), à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfant qui coïncide avec le premier juin de chaque année.

Le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, des élus locaux et des associations activant dans le domaine de la protection de l’enfance ont pris part à cet événement.

La ministre a inspecté, dans la journée, les structures de cet établissement, et écouté les préoccupations des enfants qui y demeurent. Elle a affirmé, dans ce contexte, que ses services «œuvrent sans relâche pour mieux prendre en charge cette catégorie d’enfants». Inauguré en 2002, le centre rassemble 30 enfants entre filles et garçons.

Santé scolaire

Priorité à la prévention

Des professionnels de la santé mentale des enfants et des adolescents ont plaidé, à Alger, pour la promotion de la santé scolaire par le biais de l’augmentation des campagnes de sensibilisation à cet effet et du nombre des spécialistes en psychologie infantile au niveau des établissements scolaires.

Ils ont insisté, lors d’une conférence scientifique, à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfant, sur la nécessité d’accompagner psychologiquement l’enfant et l’adolescent dans leur milieu scolaire, en augmentant le nombre des psychologues et aussi en favorisant la formation de personnels spécialisés en santé mentale infantile. «Le rôle du psychologue est vitale dans le domaine de la santé mentale infantile, car il peut prévenir les troubles mentaux de l’enfant scolarisé ou éviter leurs aggravations s’ils existent déjà», a relevé le Pr Houria Ahcène Djaballah, docteur d’État en psychologie clinique de l’université d’Alger.

«La prévention demeure le moyen le plus efficace pour sauvegarder la santé, qu’elle soit physique ou mentale ou sociale (violence ou maltraitance) de l’enfant», a-t-elle tenu à dire, ajoutant qu’«il ne faut pas faire l’économie de la prévention et qu’il faut y mettre les moyens nécessaires». Le Pr Abdelmadjid Tabti, chef de service pédopsychiatrie de Chéraga, a relevé, pour sa part, «la nécessité de mettre en place des structures de soins en santé infantile», tout en plaidant pour «une formation continue des enseignants dans les établissements scolaires à l’importance de la santé psychique des élèves».

«Il faut créer, au niveau des écoles, des dispositifs scolaires aménagés consistant en des aides éducative et en un soutien scolaire, avec l’élargissement des prérogatives de l’hygiène scolaires en y intégrants des consultations de santé mentale», a-t-il ajouté. le Pr Tabti a relevé que le renforcement des compétences des psychologues et des orthophonistes dans le domaine des difficultés de l’apprentissage et la formation des personnels de santé mentale à l’utilisation d’outils d’évaluation et de tests de dépistages «demeurent nécessaires pour une promotion rapide de la santé scolaire afin de lutter plus efficacement contre la difficulté scolaire».