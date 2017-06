Après l’attaque d’une patrouille de la GN à Larbaâ (Blida) : Les forces de l’ANP ripostent et abattent deux terroristes à Bougara

Après l’attaque terroriste qui a ciblé, mercredi soir à Larbaâ (Blida), une patrouille de la Gendarmerie nationale, et qui a déclenché une opération de recherche lancée par les forces de l’Armée nationale populaire, un détachement de l’ANP a éliminé, dans la matinée d’hier, deux dangereux terroristes dans la zone de Ben Sari, au nord-ouest de la commune de Bougara, toujours dans la wilaya de Blida.

Il s’agit, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, des criminels Charef Abderrahmane, alias El M’sili et Nouari Mohamed Bachir. Leur mise hors d’état de nuire a permis la récupération de deux pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov et d’une quantité de munitions ainsi que deux paires de jumelles et trois sacs à dos.

Dans l’après-midi de la même journée, l’opération était toujours en cours. Ces résultats réalisés dénotent, a ajouté la même source, de la ferme « volonté » et « détermination » des unités de l’Armée Nationale Populaire à mettre en échec toute tentative d’atteinte à la sérénité et la sécurité du pays et « confirment les efforts de l’ANP dans la poursuite des groupuscules terroristes et leur élimination à travers les quatre coins du pays ».

Pour revenir à cet acte terroriste qui a visé une patrouille de la GN, des coups de feu tirés par un groupe terroriste ont, en effet, ciblé les gendarmes, en patrouille dans la zone d’Oued Djemaa, commune de Larbaâ, relevant du secteur de la 1re Région Militaire. Le bilan fait état de quatre blessés légers. Rapidement, des mesures sécuritaires « nécessaires » ont été prises par les forces de l’Armée Nationale Populaire, lesquels ont procédé au bouclage et ratissage « immédiat » de cette zone à la recherche des criminels. Ce qui a conduit, moins de 48 heures après l’attaque, à la mise hors d’état de nuire de deux éléments terroristes faisant probablement partie des éléments qui ont participé à l’acte terroriste de mercredi soir. Il y a lieu de souligner que la lutte antiterroriste, loin de s’affaiblir, est toujours d’actualité, puisque le 24 mai dernier, un terroriste a été abattu à Bejaïa par les forces de l’ordre et un autre a été appréhendé à Ghardaïa. Le premier, dénommé L. Farid, dit Abdelwahab Abou Yahia, a été en effet abattu à Akbou par un détachement de l’Armée nationale populaire qui a récupéré au passage un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov et une quantité de munitions, tandis que le dangereux terroriste, dénommé Z. Saïd, recherché depuis 1993, a été appréhendé à Ghardaïa par les éléments de la Gendarmerie nationale. Cinq jours auparavant, un autre terroriste a été éliminé, cette fois à Skikda, par un détachement de l’ANP. Il s’agit du criminel L. Abdelkrim, alias Mouadh, tandis que l’opération de fouille a permis de saisir deux bombes de confection artisanale, d’un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov et d’une quantité de munitions. De même, « des détachements de l’ANP ont découvert et détruit à Bouira et Boumerdès (1re RM), sept caches pour terroristes et trois mines de confection artisanale », selon le communiqué du MDN.

Cependant, l’opération la plus spectaculaire a été menée le 12 mai dernier, dans la wilaya d’Ain Defla, où suite à une opération de fouille et de recherche menée dans la zone Oued El Kebir, commune de Abadia, pas moins de 5 terroristes ont été éliminés et cinq pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov et une grande quantité de munitions et divers objets ont été récupérés.

