12e édition des « Dourouss MohammAdia » : La stabilité, un bien à préserver

M. Mohamed Aïssa a estimé que la stabilité que vivent les nations est un bien qu’il faut préserver et renforcer. Dans ce contexte, s’appuyant sur des versets du saint Coran et des hadiths, il a rappelé que la religion musulmane appelle d’une manière claire à l’amour de la nation, à servir ses intérêts, à la défendre en toutes circonstances. Le ministre a également appelé à combattre les idées contraires aux préceptes de l’islam. Ces idées, par le biais de voies et méthodes trompeuses, visent un reniement des valeurs nationales. Les propagateurs de ces idées visent à semer la discorde et à frapper l’unité et la stabilité de la nation, a-t-il précisé. Mohamed Aïssa a également rappelé que Dieu le Tout-Puissant a consacré les droits et les devoirs du citoyen envers sa nation portant sur la défense de cette dernière, de ses composantes et la préservation de ses symboles. Dans ce sens, il a ajouté que les musulmans sont appelés à exprimer par le geste et la parole l’amour qu’ils portent à leur nation et leur appartenance à cette dernière.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a également mis en exergue l’importance du thème ‘‘Louanges aux bienfaits de Dieu’’ retenu pour cette nouvelle édition des Dourouss Mohammadia qui se tient dans un contexte particulier qui exige, selon lui, la consolidation des acquis de la stabilité que connaît le pays, sa préservation et la contribution de tout un chacun pour son approfondissement.