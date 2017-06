Protection civile : Le dispositif de surveillance des plages opérationnel

Comme chaque année, la Direction générale de la Protection civile s’attèle à réunir les conditions «idéales» pour permettre aux estivants de passer un été «tranquille». Pour cette saison estivale, qui s’étale, pour rappel, du 1er juin au 30 septembre, l’institution du colonel El Habiri n’a pas dérogé à la règle en mettant en place un dispositif renforcé destiné à la surveillance des plages autorisées à la baignade

Selon un communiqué de presse de la cellule de communication de la DGPC, on compte cet été 379 plages qui sont autorisées à la baignade sur un total de 608 plages recensées sur notre beau littoral, les 229 autres étant interdites à la baignade pour cause, notamment de pollution et risques particuliers. Et pour pouvoir maîtriser les fortes affluences attendues comme chaque année sur les plages d’Algérie, la direction générale de la Protection civile a mobilisé 18.000 agents professionnels et saisonniers, 3.000 de plus que l’été 2016. «Le dispositif opérationnel de cette année a été pourvu en moyens matériels supplémentaires, plus particulièrement en ce qui concerne les embarcations pneumatiques d’intervention ainsi que les matériels collectifs et individuels», lit-on dans le communiqué qui revient sur le bilan de la saison estivale de 2016. On compte à ce propos un total de 70.000 interventions effectuées par les maîtres-nageurs au niveau des plages surveillées, chose qui a permis de sauver plus de 47.640 personnes d’une mort certaine.

En revanche, on déplore 124 décès par noyade dont la majorité, soit 86 cas, ayant eu lieu dans des plages interdites à la baignade contre 38 victimes qui ont péri dans des plages surveillées. Par ailleurs, l’analyse des statistiques des cinq dernières années indique que la principale cause des noyades reste toujours la baignade dans des plages interdites ou en dehors des heures de surveillance, c'est-à-dire en absence des éléments de la Protection civile chargés de la surveillance des plages et des baignades, a fait savoir la DGPC qui a lancé, le 14 mai dernier, à travers tout le territoire national, une campagne de prévention et de sensibilisation sur les dangers de la mer et la baignade dans le but d’éviter encore une fois ces bilans macabres. «Il s’agit d’inculquer aux citoyens la culture du risque de noyade au niveau des plages, notamment les plages interdites mais aussi dans les réserve d’eau tels les barrages, les oueds, les lacs et les piscines», a ajouté notre source.

Cependant, et malgré tous les moyens déployés, que se soit opérationnels ou en matière de prévention et de sensibilisation, la conscience citoyenne reste, aux yeux de la Protection civile, la mieux indiquée car «savoir nager n'est pas un gage de sécurité». La DGPC lance à la fin un appel aux citoyens sur la nécessité du respect des consignes de sécurité, notamment celle relatives à l’interdiction de fréquentation des plages interdites à la baignade et le respect des horaires de surveillance.

