Transport aérien : De nouveaux programmes pour la saison estivale

La saison estivale est à nos portes, et les compagnies aériennes commencent à renforcer leur programme de vol dans l’objectif de répondre à la forte demande des passagers durant cette période.

C’est d’ailleurs le cas pour la compagnie aérienne «Aigle Azur» qui vient d’annoncer l’ouverture d’une quatrième fréquence entre Alger et Beyrouth via Paris-Orly, et ce, dès le 23 juin prochain.

Cette dernière compagnie annonce qu’elle opérera ainsi 4 vols par semaine entre l’Algérie et l’aéroport de Beyrouth via Paris-Orly Sud dès le lancement de la ligne le 23 juin prochain. Ce vol supplémentaire sera mis en place à partir de tous les lundis et cela durant la période allant du 26 juin jusqu’au 11 septembre 2017. «Les passagers de la compagnie pourront envisager de voyager vers ou provenance de Beyrouth au départ et au retour d’Alger, Annaba, Bejaïa, Constantine, Oran, Tlemcen et Sétif. Le transit s’effectuera à l’Aéroport de Paris-Orly», indique la compagnie dans un communiqué. Ces vols seront opérés en Airbus A320 et A319 configurés en bi-classe. L’aller-retour Alger - Paris-Orly Sud – Beyrouth, précise-t-on, est disponible à partir de 56.213 dinar algérien.

Pour gagner du temps, Aigle Azur propose l’enregistrement en ligne ou sur mobile avec une sélection d’options de voyage comme le choix du siège et des services additionnels,



Dispositif spécial pour Air Algérie



Pour sa part, la compagnie Air Algérie, avait annoncé auparavant, la mise en place d’un dispositif spécial pour faire face à l'habituelle forte demande pour le transport aérien durant la saison estivale.

La compagnie a annoncé la mise en place, d’ un programmant des vols supplémentaires tout en appliquant des tarifs étudiés pour mieux satisfaire les besoins des voyageurs. Cette compagnie va ainsi s'appuyer sur sa flotte augmentée à 59 appareils suite à l'acquisition récente de nouveaux avions, et l'affrètement d'un avion gros-porteur de type A330 (350 sièges) pour renforcer son offre et son programme d'exploitation durant la période allant du 18 juin au 16 septembre 2017, a fait savoir son responsable commercial, M. Zohir Houaoui.

Au total, le nombre de sièges proposés par Air Algérie durant toute la saison estivale sera de 2.455.034 sièges (aller-retour) sur l'ensemble de ses destinations (domestique et à l'international) à raison de 94.509 sièges hebdomadaires offerts, soit une hausse de 1% par rapport à l`été 2016. Pour le réseau domestique, la compagnie prévoit d'injecter 722.722 sièges (27.590 sièges hebdomadaires), un bond de 9% comparativement à l'été 2016.

Concernant la France où se concentre la majorité de la communauté algérienne à l'étranger, la compagnie compte proposer 1.096.264 sièges, en hausse de 2% par rapport à la saison estivale précédente. Afin d'assurer la phase retour de la communauté algérienne vers la France dans les meilleures conditions, la compagnie annonce que pas moins de 80 autres vols supplémentaires (14.592 sièges) seront programmés du 20 août au 6 septembre. Idem pour la Turquie qui constitue la destination privilégiée des Algériens durant l’été, qui bénéficiera, elle, de cinq vols supplémentaires pour atteindre 12 vols par semaine à raison de deux vols par jours.



Des tarifs promotionnels allant jusqu’à 65% du prix initial



Pour mieux répondre aux attentes des voyageurs, Air Algérie a accompagné le renforcement de son programme d'exploitation par une politique de tarifs promotionnels qui prend en considération la disponibilité des sièges et la rentabilité de la compagnie. Dans ce sens, des billets promotionnels ont déjà été mis en vente depuis janvier dernier sous différentes formules (famille, enfants, jeunes, séniors).

Ces tarifs peuvent, pour certaines catégories, correspondre jusqu'à 65% du prix ordinaire du billet, affirme M. Houaoui. «A travers cette politique de tarifs promotionnels, nous souhaitons être à l'écoute de notre clientèle», soutient-il, en avançant que la compagnie multiplie ses efforts pour améliorer sa politique de tarifs et être compétitive par rapport aux concurrents tout en préservant sa mission de compagnie publique. Concernant la saison Hadj 2017, qui commencera le 5 août prochain, la compagnie aérienne a programmé 63 vols pour transporter les pèlerins vers les Lieux saints de l’Islam. Le transport des hadjis algériens se fera à partir des aéroports d’Alger, Constantine, Oran, Ouargla et d'Annaba.

En 2016, Air Algérie avait transporté plus de 6,2 millions de voyageurs contre plus de 5,7 millions de voyageurs en 2015, soit une augmentation de près de 9%, et a pu capter près de 58% de son réseau à l'international et près de 60% du réseau France. Actuellement, la compagnie Air Algérie dessert 43 destinations à l'international, englobant 26 pays.

Salima Ettouahria