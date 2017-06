SÉTIF : Les gestes du cœur

À Sétif , la célébration de la Journée mondiale de l’enfance a fait l’objet d’un imposant programme d’activités culturelles, sportives et de solidarité qu’auront su mettre en œuvre, encore une fois, les services de la direction de wilaya de l’action sociale et des membres bienfaiteurs de cette wilaya.

Dans la matinée, le wali, Nacer Maskri, accompagné du président de l’APW et des autorités civiles et militaires, se rendra à la cité de l’enfance assistée où il assistera à une remise, par un industriel de la wilaya, des clefs d’un bus de tourisme aux pensionnaires de cette cité qui ne manqueront pas d’exprimer un profond sentiment de satisfaction à la veille notamment de la période estivale. Une visite qui ne sera pas sans être marquée par une seconde action d’envergure consistant en la réhabilitation par un autre membre bienfaiteur de cette wilaya de tout le service « pouponnière » dans une conception architecturale tout à fait adaptée aux 32 bébés qui sont hébergés pour le moment au niveau de cette structure, désormais baignant dans un merveilleux agencement de tons, de couleurs et de matériaux nobles.

Autant de gestes forts du cœur qui vont dans le sens de la dynamique que connaît la solidarité communautaire dans cette wilaya et bien des secteurs et qui ont permis à la cité de l’enfance assistée dotée d’une capacité de 120 places, accueillant par la même 67 enfants scolarisés, brillants même dans leurs cursus scolaire et universitaire, de vivre dans une ambiance chaleureuse.

« Ce sont là en effet autant de gestes forts qui traduisent dans leur dimension noble l’attachement de toutes les couches de la société à l’endroit de ces enfants qui sont nés pour être heureux et l’auront ressenti du plus profond d’eux-mêmes à travers toutes ces belles choses que seule la solidarité communautaire sait forger dans une dynamique d’intégration sociale et professionnelle qui devient réalité », soulignera Terfaya Sebti, le directeur de wilaya de l’action sociale dans une wilaya qui compte deux cités de l’enfance assistée, deux centres spécialisés de protection de l’enfance, sept cellules de proximité de la solidarité avec pas moins de 6.240 enfants et orphelins bénéficiaires. Des enfants qui ne manqueront pas à leur tour de remercier les initiateurs d’aussi belles œuvres et les honorer à leur façon, au même titre que le wali qui se rendra ensuite au parc d’attractions, pour visiter une exposition des œuvres des différents centres relevant de ce secteur et s’entretenir longuement avec des jeunes de ces différentes structures.

F. Zoghbi

marchés des prix abordables

Jamais depuis au moins une quinzaine d’années, le marché des fruits et légumes surtout n’aura connu une telle stabilité et, mieux, a vu les prix chuter dans une telle proportion, alors que la première semaine du mois de Ramadhan ne s’est même pas achevée.

Une réalité que tous les citoyens de la cité d’Aïn El-Fouara ont appréciée, dans sa juste dimension, heureux même de remplir le couffin à une bourse acceptable, excepté ceux que l’on pourrait qualifier d’habitués de «Marché de Standing» au vu d’une réputation acquise et au niveau desquels, on se plaît malgré tout, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, à maintenir une pression qui se semble pas là aussi faire long feu au vu d’une affluence qui ne semble plus être pressée de payer sans compter. Pour ce faire, nous nous sommes rendus dans un de ces marchés populaires de la ville, le marché «Abacha» où nous avons tout simplement eu du mal à croire, l’impact de cette chute des prix, tant et si bien pour le consommateur qui n’en demandait pas mieux, et pour la première fois, la belle tomate pas plus haute que ses 30 dinars se baladait bien bas que la pomme de terre qui ne se hissait pas plus haut que 40 dinars et que le poivron adulé par les temps qui courent pour la préparation d’un succulent «h’miss» sétifien ne dépassait pas la barre des 80 dinars, 70 même, pour peu que l’on fasse bon ménage avec la patience et que l’on aillent à la découverte des nombreux étals. Le temps d’aller pour notre part à la découverte d’un coin discret pour bien noter les prix affichés, ne sommes très vite reconnu par un consommateur Azzouz, qui est passé une fois pour être à sa troisième, visiblement serein de la belle ambiance qui prévalait dans ce grand marché. «Je suis un jour passé comme vous pour vérifier une information et je suis resté là, et permettez-moi de vous dire que les choses n’ont pas changé d’un iota depuis le premier jour du carême. Comme vous pouvez le constater, les prix sont à la portée de chacun ! Vous avez vu à combien est cédée cette belle tomate que l’on dénichait il n’y a pas longtemps à des prix exorbitants. Écrivez-le et dites qu’à 1.500 dinars, nous avons ce qu’il faut pour 12 jours !» souligne-t-il, non sans revenir à la charge et ajouter : «Quand il n’y a pas de spéculateurs et d’intermédiaires, tout reprend son juste cour, on est face à des marchés abordables, et il faut que l’État soit sans concession face à de telles pratiques !» Dans cette mosaïque de prix dont nous allons à la découverte d’étal en étal, le haricot vert est proposé à 70 et 80 dinars, l’oignon à 40 dinars, la courgette entre 40 et 50 dinars, les carottes à 50 dinars et les concombres à 50 dinars est la salade à tous les poids. À la question de savoir à quoi est dû ce phénomène, nous posons la question à Lamri, un vendeur de fruits et légumes, visiblement au fait de tous les soubresauts que connaît le marché depuis de longues années : «Nous avons travaillé avec des mandataires, de vrais mandataires et pas ceux qui occupent un espace pour y mettre dix cageots et s’ériger du jour au lendemain en porte-voix d’un métier qu’il ne savent pas. C’est pour cela que mon vœu le plus cher, c’est de voir le nouveau marché de gros ouvrir ses portes, et vous verrez... Maintenant, vous me demandez pourquoi cette chute des prix, c’est simple quand l’offre est là personne ne peut s’accrocher à ses désirs. La réalité pourtant est que ce mois de Ramadhan coïncide cette année avec la récolte saisonnière, et c’est tant mieux, sauf qu’en Algérie, nous pouvons faire ce genre de récolte durant toute l’année. C’est le travail qui manque, mon fils, nous avons un grand et beau pays !»

Côté viandes, quand bien même l’agneau et le bœuf n’ont pas trop fait de concession, le poulet est à 260 dinars le kg et les cuisses de poulet à 230 dinars. F. Z.