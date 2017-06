les dangers du tabagisme : la santé en fumée

Près de 200 participants, représentant plusieurs secteurs d’activités, ont pris part la semaine dernière, au théâtre régional Azzedine-Medjoubi de Annaba aux travaux de la journée nationale d’information et de sensibilisation sur les dangers du tabagisme sur la santé.

Tenue à l’occasion de la commémoration de la journée mondiale sans tabac sous le slogan « Le tabac : une menace pour le développement » retenu, cette année, par l’ooganisation mondiale de la santé (OMS), cette rencontre a été marquée par la présentation des rapports d’évaluation des efforts accomplis dans le domaine de la lutte contre le tabagisme dans le cadre d’une stratégie nationale, a indiqué le directeur chargé des programmes de lutte anti-tabac au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le docteur Youcef Tarfani.

Le comité national de prévention et de sensibilisation sur le tabagisme et celui des experts ont passé en revue les résultats obtenus dans le domaine de la prévention et de la sensibilisation contre ce fléau ravageur causant des dommages moraux et matériels.

Les enquêtes qui ont été menées à l’échelle régionale sur le tabagisme ont montré que ce sont surtout les adolescents et les jeunes qui fument le plus. Celles concernant la mortalité ont montré que sur 100 000 habitants dépistés, 30 cas étaient atteints du cancer bronchique et dont le taux de survie est de 25 %.

Cette situation est qualifiée de danger considérable par le professeur Zidouni Noureddine, membre du comité national de prévention et de sensibilisation sur le tabagisme, ajoutant que l’infarctus du myocarde est à l’origine du décès d’une forte proportion de fumeurs.

Le débat qui a suivi les communications a permis aux participants d’insister sur la nécessité de protéger les lieux publics de la nocivité du tabac en réservant spécialement des endroits spéciaux aux fumeurs.

B. Guetmi