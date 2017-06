2e édition du Salon international « LOGISTICAL » fret : réduire les coûts de gestion

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie organise, en partenariat avec la Safex, le Salon international du transport et de la logistique «LOGISTICAL», dédié à la chaîne logistique, au fret et au transport des marchandises.

Le Salon qui se tiendra du 13 au 16 novembre 2017 au Palais des Expositions des Pins Maritimes d’Alger, comme le précise la Caci sur son site, se fixe comme objectif principal de faire le point sur la situation de ce secteur, d’apporter des solutions aux entreprises dans la mise en place de plateformes logistiques et dans leurs relations à l’international en termes de logistique et de transport de marchandises. A travers ce Salon, il est également question de viser la réduction des coûts de la gestion logistique, et permettre la présentation d’une offre diversifiée des prestations des différents acteurs intervenant dans la chaine logistique. Plusieurs conférences thématiques ont été programmées. Cette manifestation économique regroupe différents intervenants et entreprises nationales et étrangères. Il y a lieu de souligner que les pouvoirs publics, de leur côté, se penchent sur la mise en œuvre d’un plan national du transport et la logistique, notant que l’Algérie dispose d’un important réseau et infrastructures de transport (ports, routes, voies ferrées, aéroports...). Pour le Fret, le premier responsable de la SNTF avait déclaré que la faiblesse du réseau de transport de marchandises a également tiré la situation financière de la SNTF vers le bas. Dans ce sens, il est précisé qu’actuellement la SNTF compte 21% de part de marché sur le transport de voyageurs, et 2% uniquement pour le fret, pour un chiffre d’affaire de 12 milliards de dinars. M. Yacine Bendjaballah avait aussi souligné que «la priorité de la SNTF, actuellement, c’est de développer ces activités sachant que l’activité la plus touchée aujourd’hui est le fret contrairement aux marchandises pour lesquelles l’entreprise a enregistré des performances raisonnables avec une progression permanente depuis 2009 à ce jour». Et a fait remarquer que la SNTF projette, à cours terme, d’assurer le convoyage annuel de 160 millions de tonnes de marchandises, contre 5 millions de tonnes assurés actuellement, et d’aller progressivement au-delà, en mettant en avant des prix compétitifs ajoutés à une rapidité de livraison. Considérée comme le maillon faible de la société, la SNTF mise sur le Fret et ce, pour équilibrer à l’horizon 2023 ses résultats financiers fortement dépendants des dotations de l’Etat.

Fouad Irnatene