Pour la fête nationale de leur pays : Le président Bouteflika félicite son homologue italien

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue italien, Sergio Mattarella, à l'occasion de la fête nationale de son pays, se disant «convaincu» que sa prochaine visite en Algérie marquera une «nouvelle étape qualitative» dans l'approfondissement du dialogue politique et le renforcement du partenariat économique entre les deux pays. «Il m'est particulièrement agréable, au moment où la République italienne s'apprête à célébrer sa fête nationale, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses et vives félicitations, accompagnées de mes vœux de santé et de bien-être, pour Votre Excellence, et davantage de progrès et de prospérité, pour le peuple italien ami», a écrit le Chef de l'État, dans son message. «Je voudrais, en cette heureuse circonstance, vous dire toute ma satisfaction quant à la qualité des relations que nos deux pays ont toujours entretenues et les progrès substantiels que connaît notre coopération bilatérale», a-t-il ajouté. «Je suis convaincu que votre prochaine visite dans mon pays marquera une nouvelle étape qualitative dans l'approfondissement de notre dialogue politique et le renforcement de notre partenariat économique au bénéfice mutuel de nos deux peuples», a conclu le Président de la République.



… Et le président du Conseil des ministres



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président du Conseil des ministres italien, Paolo Gentiloni, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré son engagement à œuvrer au raffermissement des liens traditionnels d'amitié entre les deux pays et à la consolidation de la coopération dynamique et multiforme entre les deux pays. «La célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations, auxquelles je joins mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple italien ami», a écrit le Président de la République dans son message. «En cette heureuse circonstance, je voudrais vous réitérer mon engagement à œuvrer, avec vous, au raffermissement de nos liens traditionnels d'amitié et à la consolidation de notre coopération dynamique et multiforme en vue de promouvoir notre partenariat stratégique», a souligné M. Bouteflika, relevant que «la prochaine réunion de haut niveau algéro-italienne sera, assurément, une opportunité précieuse pour aller de l'avant dans la réalisation de cet objectif».