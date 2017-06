COMMENTAIRE : Humanité à géométrie variable

La décision du Président américain Donald Trump de sortir les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat a suscité la consternation de la communauté internationale. Nombre de pays, et pas des moindres, d’entre les 195 signataires du document, et de responsables d’organisations internationales, ont réagi, faisant part qui de leur colère, qui de leur désapprobation, qui de leur incompréhension. Mais tous sont unanimes à dire que le Président américain, qui faut-il toutefois le rappeler, honore par ce retrait un engagement pris lors de sa campagne électorale, a commis une «faute honteuse» et une «erreur majeure». Pour l’ex-ministre française de l’Environnement, «il ne faut pas le laisser faire, parce que s’il arrivait à ses fins, ce serait un très grave délit contre l’humanité». Tandis que pour tout aussi l’ex-ministre français des Affaires étrangères et ancien président de la COP21, «c’est l’intérêt du monde et de chacun d’aller dans ce sens (de l’accord de Paris), car c’est la question de la nourriture, de la santé, des migrations, ou de la guerre» qui sont prises en charge par cet accord ratifié à ce jour, par 147 pays. Partant de cette conviction, des appels sont lancés pour la mobilisation. «Il faut aujourd’hui que toutes les forces positives se mobilisent pour empêcher la destruction de l’accord de Paris», a affirmé l’ex-ministre française. Appel qui sera entendu si l’on se fie aux premières réactions enregistrées dans le monde et dont certaines viennent même des États-Unis. Il reste toutefois que cette «unanimité» internationale et cet appel à une large mobilisation contre la décision du Président américain, du fait, estime-t-on, qu’elle serait «un délit grave contre l’humanité», ne peuvent qu’interpeller dans la mesure où il aurait été souhaitable aussi que ces mêmes pays, acteurs indirects dans les conflits qui rongent des pays, tels que le Yémen, l’Irak, la Libye et la Syrie, où des drames humanitaires se déroulent, soient moins prompts à réagir pour mettre fin à ces guerres dévastatrices. Les consciences politiques sont moins éveillées et moins coupables. Pourtant, des millions de personnes vivent au quotidien dans des conditions qui devraient faire honte à l’humanité, mais ces mêmes pays se préoccupent surtout de préserver leurs intérêts géostratégiques dans ces régions. On peut comprendre que l’on se soucie de l’avenir des générations futures, et que, pour ce faire, la préservation de la planète est indispensable, mais force est de souligner que lorsqu’on ne sait pas de quoi sera fait juste l’heure qui suivra, survivre jusqu’à demain est déjà un exploit. Dès lors les questions de l’environnement et du climat ne peuvent être, pour ces populations, qu’une hérésie de plus.

Nadia K.