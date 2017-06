BEM : plus de 566.000 candidats attendus demain

Plus de 566.000 candidats sont attendus demain, pour passer l'examen du Brevet d'enseignement moyen, à travers le pays, dont les résultats devront être annoncés le 27 juin. Ainsi, 566.221 candidats au total, dont 51,58% filles, passeront, durant trois jours, cet examen de passage au niveau secondaire à travers les 2.234 centres d'examen. Les élèves qui auront obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 accèderont automatiquement en classe de première année secondaire sur la base de la moyenne décrochée à l’examen national et celle de l’évaluation continue de l’année. À cet effet, le ministère de l'Éducation nationale s'est engagé à assurer un bon déroulement des examens, à travers des mesures strictes consistant à permettre aux élèves de passer l'épreuve dans la sérénité et le respect de l'éthique. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghabrit, qui procédera au lancement officiel des épreuves à partir de Mascara, pour la session du matin, et de Saïda, pour celle de l'après-midi, a invité les candidats à se présenter aux centres d'examen au moins une demi-heure avant le début des épreuves (9h), en prévenant que tout retard privera l'élève de passer l'examen. La ministre avait affirmé que «toutes les mesures étaient prises pour garantir la crédibilité des examens scolaires nationaux, avec la contribution des secteurs concernés et les responsables locaux», précisant que ces mesures prévoient, notamment la sécurisation des examens dans le but d'assurer leur crédibilité et de garantir l'égalité des chances entre les élèves. (APS)