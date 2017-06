Bloqués en territoire marocain : L’Algérie décide d’accueillir des ressortissants syriens

L'Algérie a décidé d’accueillir, à titre humanitaire, un groupe de ressortissants syriens, dont une femme enceinte et des enfants, bloqués, depuis le 17 avril dernier à Figuieg au Maroc, a indiqué, dans une déclaration à l'APS, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

«Le représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR), Hamdi Boukhari, a été reçu, ce jour, au ministère des Affaires étrangères, où il a été informé de la décision des plus hautes autorités algériennes d’accueillir, à titre humanitaire, sur son territoire, le groupe de ressortissants syriens, dont une femme enceinte et des enfants, qui se trouve bloqué, depuis le 17 avril dernier à Figuieg en territoire marocain», a précisé la même source. Pour le porte-parole du MAE, «ce geste humanitaire exceptionnel que l’Algérie consent tient compte de la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouve ce groupe et procède de la volonté de l’Algérie d’y mettre un terme en ce mois sacré du Ramadhan en accueillant sur son territoire les membres de ce groupe de migrants syriens, d’assurer leur hébergement, de leur prodiguer les soins nécessaires et de leur permettre, si tel est leur souhait, de rejoindre d’autres membres de leurs familles, dans le cadre d’un regroupement familial dans d’autres pays». Relevant que l’Algérie «consent ce geste par devoir de solidarité avec le peuple frère de Syrie dans l’épreuve qu’il traverse», M. Benali Cherif a ajouté que «c'est ce même devoir de solidarité qui a conduit l’Algérie à accueillir sur son sol, depuis le début de la crise touchant ce pays frère, plus de quarante mille syriens qui ont bénéficié d’un dispositif leur permettant de jouir de facilités en matière de séjour, de libre circulation, de scolarisation, d’accès aux soins médicaux, au logement et à l’exercice d’activités commerciales».