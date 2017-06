Placement de demandeurs d’emploi : Signature prochaine d’une convention avec l’usine Renault

Le directeur de wilaya de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) d’Oran a annoncé la signature prochaine d’une convention avec l’usine automobile Renault, pour le placement en 2018 d’un «grand nombre» de demandeurs d’emploi dans les domaines de la peinture et de la tôlerie. «Cette convention permettra à des centaines, voire des milliers de jeunes, d’obtenir des emplois dans l’usine Renault dans ces deux spécialités inexistantes actuellement dans l’usine», a souligné Daoud Kahloul. Les deux spécialités de tôlerie et de peinture automobile seront intégrées à l’usine automobile d’Oued Tlélat, dans une deuxième phase d’investissement. Cette convention sera tripartite, en vertu de laquelle la direction de la formation et de l'enseignement professionnels se chargera de la formation des demandeurs d’emploi dans ces deux domaines. Une fois la formation achevée, le jeune pourra accéder directement au lieu de travail.