Choc pétrolier : Le FMI salue les efforts de l’Algérie

L'Algérie, à l'instar des autres pays producteurs du pétrole, reste confrontée à des défis importants posés, notamment par la baisse drastique des prix de l’or noir depuis juin 2014. Cette situation, il faut le reconnaître, a poussé les pouvoirs publics à changer leur vision économique, en s’orientant progressivement vers la diversification de l’économie nationale.

En effet, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI), qui a conclu les consultations au titre de l’article IV avec l’Algérie, a salué la détermination des autorités à poursuivre un assainissement soutenu des finances publiques, dans un cadre budgétaire précis à moyen terme. «Ils soutiennent les mesures prises pour réduire le déficit budgétaire, à savoir accroître les recettes hors hydrocarbures, maîtriser les dépenses courantes, poursuivre la réforme des subventions, tout en protégeant les plus démunis, ainsi qu’accroître l’efficience de l’investissement public et en réduire le coût», a souligné le rapport. Le FMI a souligné, à ce titre, que recourir à un éventail plus large de possibilités de financement, y compris un recours prudent à l’endettement extérieur et la cession d’actifs publics, et donner plus de flexibilité du taux de change, pourrait fournir une marge de manœuvre budgétaire pour opérer un ajustement plus progressif et plus propice à la croissance que celui prévu actuellement, et diminuer ainsi son impact sur l’activité économique. Le fonds a insisté, à cet effet, sur l’importance de mettre en œuvre un dosage équilibré des mesures de politique économique, ainsi que des réformes structurelles ambitieuses, pour assurer la viabilité des finances publiques, réduire les déséquilibres extérieurs et diminuer la dépendance à l’égard des hydrocarbures. Toute en relevant que la croissance potentielle économique a été globalement résiliente, mais la croissance s’est ralentie dans le secteur hors hydrocarbures, en partie sous l’effet de la réduction des dépenses et est estimée à 2,9% pour 2016. S’agissant du taux d’inflation, le FMI a fait savoir que celui-ci «est passé de 4,8%, en 2015, à 6,4%, en 2016, et se chiffrait à 7,7%, en glissement annuel, en février 2017». En ce qui concerne le taux de chômage, le fonds a souligné qu’il s’est établit à 10,5%, en septembre 2016, et reste particulièrement élevé chez les jeunes (26,7%) et les femmes (20,0%). «Malgré un certain redressement des finances publiques en 2016, les déficits budgétaire et courant restent larges, et la dette publique a augmenté, en partie sous l’effet de la matérialisation des garanties de prêts octroyées par le gouvernement. Les réserves internationales, bien qu’encore abondantes, ont chuté rapidement. La dette extérieure reste très faible», a jouté le FMI.



Opérer des réformes structurelles de grande envergure



Pour diversifier l’économie et promouvoir un secteur privé dynamique, les administrateurs soulignent qu’il est nécessaire d’opérer des réformes structurelles de grande envergure. Ils saluent les mesures prises pour améliorer le climat des affaires, ainsi que les travaux en cours sur une stratégie à long terme qui permettrait de refondre le modèle de croissance du pays. Aussi dans le contexte actuel, le FMI trouve qu’il est nécessaire d’agir rapidement, pour réduire la bureaucratie, améliorer l’accès au crédit, ainsi que renforcer la gouvernance et la transparence. Il convient aussi de réduire l’inadéquation des qualifications, d’améliorer le fonctionnement du marché du travail, d’accroître le taux d’activité des femmes et de continuer d’ouvrir l’économie aux échanges et à l’investissement direct étranger. Et d’ajouter : «Il convient de bien concevoir la stratégie globale et d’enchaîner les mesures de manière à ce que les réformes se renforcent mutuellement et à ce que la charge de l’ajustement économique soit partagée de manière équitable.» Mettant l’accent sur les réserves internationales nettes, le fonds monétaires international a fait savoir qu’ils restent à un niveau confortable, mais que le solde des transactions extérieures courantes est sensiblement plus faible que ne le justifient les paramètres économiques fondamentaux à moyen terme. Tout en notant qu’une plus grande flexibilité du taux de change, accompagnant l’assainissement des finances publiques et les réformes structurelles, contribueraient à réduire les déséquilibres extérieurs et à favoriser le développement du secteur privé. Les administrateurs préconisent la mise en œuvre de mesures pour développer le marché des changes officiel et réduire l’activité sur le marché parallèle. Le FMI n’a pas manqué également de salué les efforts déployés dans le secteur bancaire, en indiquant que celui-ci, dans son ensemble, est bien capitalisé et rentable. Cependant, il convient de continuer de renforcer la politique du secteur financier face aux risques croissants qui pèsent sur la stabilité financière, en raison du choc pétrolier. Ils encouragent les autorités à accélérer le passage à un dispositif de contrôle basé sur le risque, à accroître le rôle de la politique macro prudentielle, à renforcer la gouvernance des banques et à mettre en place un dispositif de résolution des crises.

M. A. Z.