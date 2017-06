La prophétie : La protection d’abu talib "7e partie"

Hishâm ibn al-Mughîra, de la tribu des BanûMakhzûm avait été, en son temps, l’un des seigneurs de La Mecque. Chef de Quraysh, il était renommé pour sa générosité. On raconte qu’en voyage, il offrait à manger à tous ceux qui étaient partis avec lui. Il jouissait d’un tel respect que le jour de sa mort était resté dans toutes les mémoires. Un crieur public était passé dans les sentiers de La Mecque disant aux gens : «Venez assister aux funérailles de votre seigneur !» On avait commencé à dater les événements à partir de cette date. Cela avait duré jusqu’à l’année où, les Qurayshites ayant reconstruit la Ka‘ba, l’on se mit à dater les événements à partir de cette reconstruction.

Il avait eu deux fils, al-Hârith ibn Hishâm et ‘Amrû ibn Hishâm.

Al-Hârith devint, à l’exemple de son père, célèbre pour sa générosité et son hospitalité. Sa maison restait ouverte, où les hôtes de passage trouvaient toujours des écuelles remplies de pain et de viande et lui-même, assis sur une couche, les incitant à manger.

On raconte qu’un jour Abû Dhar al-Ghifârî, arrivant à La Mecque en petit pèlerinage, demanda :

– Y a-t-il des hôtes par ici?

On lui répondit :

– Certes, il y en a beaucoup. Celui dont la maison est la plus proche est al-Hârith ibn Hishâm.

Il s’y rendit et, devant la porte, s’écria :

– Peut-on m’accorder l’hospitalité?

Une esclave vint lui dire :

– Oui.

Puis elle lui apporta une poignée de raisins secs dans la main. Abû Dhar s’étonna :

– Pourquoi ne les as-tu pas mis dans un plat?

Elle comprit que c’était un hôte de marque et l’invita à l’intérieur. Il entra et vit al-Hârith assis devant une grande jatte pleine de pain, de viande et de raisins secs. Il dit à Abû Dhar :

– Mange.

Abû Dhar mangea à satiété, mais lorsqu’il voulut partir, al-Hârith insista :

– Continue. Mange encore.

Le frère d’al-Hârith, ‘Amrû ibn Hishâm, était l’un des hommes les plus en vue des BanûMakhzûm. Voici ce qu’on raconte à son propos :

Deux frères de la tribu des Banû Salîm, venus à La Mecque en petit pèlerinage, s’étaient retrouvés sans nourriture ni gîte. Ils avisèrent soudain un groupe de gens avançant dans une même direction. Ils demandèrent :

– Où vont ces gens?

On leur répondit :

– Ils vont manger.

Ils se joignirent aux autres et entrèrent dans une maison où ils se trouvèrent en présence d’un homme vêtu d’une robe noire, qui était assis sur un lit et dont les yeux louchaient. Devant eux, se trouvaient des écuelles pleines de viande et de pain. Ils s’assirent et mangèrent. L'un des deux frères, ayant terminé et voyant l’autre continuer, lui dit :

– Que vas-tu manger encore? N’es-tu pas rassasié?

Ils entendirent alors la voix de l’homme assis sur le lit :

– Mange. Cette nourriture est là pour être mangée.

Lorsqu’ils eurent terminé, ils sortirent tous par une porte qui, comme le voulait la coutume, n’était pas celle par où ils étaient entrés. Ils virent, non loin de là, plusieurs chameaux rassemblés. Les deux frères demandèrent :

– Pourquoi ces chameaux?

On leur répondit :

– Ils sont destinés à être mangés.

– Et qui est donc le propriétaire de ces lieux?

– C'est l’homme assis sur le lit.

– Comment se nomme-t-il ?

– ‘Amrû ibn Hishâm.

‘Amrû ibn Hishâm était par ailleurs un homme d’une grande cruauté. Et cette cruauté s’exerça contre les musulmans. Il lui arriva de torturer certains d’entre eux de ses propres mains, s’acharnant sur les plus vulnérables, qui ne pouvaient compter sur aucune protection clanique. Il fut aussi sans pitié avec les femmes musulmanes, rendant aveugle l’une d’entre elles et tuant plusieurs autres. Passant devant Samiyya, la femme de Yâsir, il l’insulta. Comme elle lui rendait l’insulte, il lui porta en plein cœur un coup de couteau mortel. Puis il précipita ‘AbdAllâh, le fils de Yâsir, du haut d’une colline.

Lorsqu’il voyait un notable qui venait d’embrasser l’islam, il ne pouvait s’en prendre à lui, mais lui tenait ce langage :

– Comment peux-tu renier ta religion, qui est celle de ton père, qui est meilleur que toi?

Et lorsqu’il voyait un commerçant qui s’était converti :

– Ton commerce va péricliter et ta fortune va fondre.

Il était brutal et malhonnête. Quand il en avait l’occasion, il n’hésitait pas à spolier un voyageur sans protection en ne lui donnant pas son dû.

Cet homme s’était fait appeler Père de la Sagesse. Le Messager de Dieu l’appela par dérision Père de l’Ignorance – Abû Jahl. Ce surnom se répandit si vite que, parmi les musulmans, l’homme ne fut plus désigné que comme cela.

Le Messager de Dieu croisa un jour Abû Jahl, qui était accompagné de son ami al-Mughîra ibn Shu‘ba. Il dit :

– Il est temps, Abû Jahl, de croire en Dieu et en Son Prophète.

Abû Jahl répondit :

– Quand donc vas-tu cesser d’insulter nos divinités? Cherches-tu à nous prouver que tu as délivré ton message? Je témoigne que tu l’as délivré. Par Dieu, si j’étais convaincu que tu étais dans le vrai, je te suivrais.

Après qu’ils se furent quittés, Abû Jahl dit à son ami al-Mughîra ibn Shu‘ba :

– Je sais que Muhammad est dans le vrai, mais quelque chose me retient de le reconnaître. Dans le passé, les descendants de Qusayy ont dit : «C'est à nous qu’incombe la garde de la Mosquée.» Nous avons accepté. Ils ont dit : «C'est à nous qu’incombe la charge de désaltérer les pèlerins.» Nous avons accepté. Ils ont dit : «C'est à nous qu’il incombe de convoquer la Nadwa.» Nous avons accepté. Ils ont dit : «C'est à nous que revient la bannière de la guerre.» Nous avons accepté. Puis nous avons commencé à offrir à manger autant qu’ils offraient et quand nous sommes devenus aussi prospères qu’eux, ils ont dit : «C'est de chez nous que vient un prophète.» Par Dieu, non, je n’accepte pas cela.

Peu après, Abû Jahl entra dans la Mosquée et vint s’asseoir près d’Abû Sufyân ibn Harb. Voyant le Messager de Dieu en train de prier non loin d’eux, Abû Jahl dit à Abû Sufyân :

– Voici donc le prophète de votre clan !

– Tu t’étonnes qu’un prophète soit issu de notre clan? Un prophète peut venir de clans moins honorables que le nôtre.

– Je m’étonne de voir un prophète si jeune, qui prétend guider tant d’hommes vénérables.

Le Messager de Dieu les avait entendus. Il vint vers eux et dit :

– Toi, Abû Sufyân, tu n’as pas pris la défense de Dieu ou de Son Prophète, mais celle de ton clan. Quant à toi, Abû Jahl, je te prédis par Dieu de rire peu et de pleurer beaucoup.

Abû Jahl répondit :

– Me voici donc prévenu de ce qui m’attend en vertu de ta prophétie.

Al-Walîd ibn al-Mughîra était un grand seigneur de La Mecque. Son prestige était tel qu’il éclipsait celui de tous les autres Qurayshites réunis. Il arbitrait les conflits dans la ville et même ailleurs. Il était aussi riche que généreux. Les Quraysh ayant l’obligation rituelle de recouvrir la Ka‘ba et devant se cotiser pour le faire, il lui arrivait d’acheter à lui tout seul toutes les tentures nécessaires. Il possédait à al-Tâ’if des biens, des champs et un jardin où l’on cultivait des fruits.

Comme les autres seigneurs de La Mecque, c’était un ennemi de l’islam.

Lorsque le Messager de Dieu lui proposa d’adhérer à la nouvelle religion, al-Walîd ne put accepter de suivre un homme moins riche et moins puissant que lui. Il entreprit de railler le Prophète et de dénigrer l’islam. Un jour qu’il devisait avec d’autres dans la Mosquée, il dit :

– Pourquoi Dieu aurait-Il révélé Son message à Muhammad et pas à moi, qui suis le plus puissant des seigneurs de Quraysh? Pourquoi pas à Mas’ûd ibn ‘Amrû, le seigneur de Thaqîf. Ne sommes-nous pas les chefs de nos deux villes?

Al-Walîd était cependant un des rares notables de La Mecque à s’interdire le vin, allant jusqu’à frapper son fils Hishâm, parce qu’il s’y adonnait. Aussi le Messager de Dieu ne désespérait pas de le voir embrasser un jour l’islam. L'ayant croisé sur un sentier de La Mecque, il l’apostropha et engagea avec lui une conversation. Mais ils furent interrompus par l’arrivée d’un certain Ibn UmmMaktûm, qui était aveugle et qui, entendant la voix du Prophète mais ne sachant à qui il s’adressait, demanda :

– O Messager de Dieu, enseigne-moi de ce que Dieu t’a enseigné.

Ne recevant pas de réponse, il répéta plusieurs fois sa demande en insistant pour que le Prophète lui récitât des versets du Coran. Cela finit par agacer le Messager de Dieu, à tel point que son visage exprima de la colère et qu’il s’éloigna de l’aveugle pour pouvoir continuer de parler à al-Walîd.

Alors Dieu fit la Révélation suivante :

Il s’est renfrognéet détourné, parce que l’aveugle est venu à lui. Mais que sais-tu ? Peut-être l’aveugle se purifiera-t-il, réfléchira-t-il et ne sera-t-il pas averti en vain. Auprès de quelqu’un dans l’aisance, tu t’empresses, sans te soucier de ce qu’il ne se purifie pas. Mais de quelqu’un venu à toi avec zèle et plein de crainte, tu te désintéresses. Attention. C'est là un rappel. S'en souvienne qui veut! (1)

Par la suite, le Prophète se montra d’une grande bienveillance avec Ibn UmmMaktûm. Le voyant, il s’adressait ainsi à lui :

– Salut à celui qui m’a valu d’être blâmé par mon Seigneur !

Le Messager de Dieu se trouvait dans la Mosquée avec al-Walîd, assis au milieu d’un groupe de Qurayshites. L'un d’entre eux, al-Nadr ibn al-Hârith, ayant commencé à le contredire, le Prophète lui opposa une réponse qui le confondit. Puis il récita à l’assistance le verset suivant :

Vous et ceux que vous adorez à la place de Dieu serez le combustible de la Géhenne. C'est vers elle que vous aboutirez. Si ceux-là étaient des dieux, ils n’y seraient pas conduits, mais ils y seront et pour l'éternité. Ils n’y feront que gémir et n’entendront plus rien. (2)

Ensuite le Prophète se leva et partit.