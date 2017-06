Prisonniers sahraouis de «Gdeim Izik» : La gauche européenne appelle à leur libération

Le groupe politique Gauche unitaire européenne/ Gauche verte (GUE/NGL) au Parlement européen a exprimé, jeudi dernier, sa «pleine solidarité» avec les prisonniers politiques sahraouis du groupe dit de «Gdeim Izik», appelant les autorités marocaines d'occupation à les libérer.

«Le GUE/NGL exprime sa pleine solidarité avec les détenus du groupe Gdeim Izik et demande aux autorités marocaines de libérer tous les prisonniers», a réclamé ce groupe politique dans une déclaration publiée ce jeudi. Le GUE/NGL a exprimé également son «soutien aux efforts visant à parvenir à une solution juste qui garantira l'autodétermination du peuple sahraoui, conformément aux résolutions de l'ONU et dans le cadre d'arrangements compatibles avec le droit international et les principes et les buts de la Charte des Nations unies». Les députés européens du GUE/NGL ont demandé l'annulation de la sentence du tribunal militaire à l'encontre des prisonniers sahraouis du groupe de «Gdeim Izik», fondée essentiellement sur des aveux obtenus sous la torture, soutenant que ces détenus sont des prisonniers politiques.

«La base de l'acte d'accusation sont des documents signés sous une torture extrême, comme en témoigne la décision du Comité des Nations unies contre la torture en décembre 2016», a dénoncé le GUE/NGL qui a fait état de l'existence de rapports médicaux qui confirment que les aveux ont été extorqués sous la torture, mais ont été ignorés par les autorités marocaines. En effet, face au refus des autorités marocaines d'enquêter sur les tortures infligées aux prisonniers de «Gdeim Izik», l'ONG française «Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT)» a porté plainte auprès du comité contre la torture des Nations unies. Après deux ans et demi de procédure, le comité a rendu sa décision le 12 décembre dernier condamnant le Maroc pour la torture de Naâma Asfari, un des prisonniers du groupe de «Gdeim Izik», son emprisonnement sur la base d'aveux forcés et pour avoir refusé d'enquêter sur les allégations de torture. Le GUE/NGL a déploré, en outre, les «violations répétées de la loi» et «l'agressivité des autorités marocaines» affichée lors du déroulement du procès des 25 militants sahraouis du groupe de «Gdeim Izik», ainsi que l'expulsion de la salle d'audience, lors de la dernière session de ce procès, de deux avocats français de la défense. «L'un d'entre eux a été agressé physiquement et a déposé plainte, par la suite, en France», a affirmé le GUE/NGL dans sa déclaration. En février 2013, 25 militants et défenseurs de droits de l’homme sahraouis ont été condamnés par un tribunal militaire marocain à de lourdes peines en raison de leur participation au camp de protestation sahraoui de Gdeim Izik en 2010. Les condamnations ont été prononcées sur la base d’aveux obtenus sous la torture, à l’issue d’un procès inique marqué notamment par le refus d’entendre des témoins cités par la défense, ont dénoncé des ONG de défense des droits de l’homme telles qu’Amnesty international, HRW et l’ACAT.

La question du Sahara occidental occupé et ses similitudes avec le Timor-oriental thème d'une conférence à Lisbonne

La question du Sahara occidental occupé et ses similitudes avec le Timor-oriental a été au centre d'une conférence internationale tenue récemment dans la capitale portugaise, Lisbonne, où les participants ont mis l'accent sur la persévérance et la solidarité internationale pour arracher l'indépendance. Ouvrant cette conférence organisée lundi et mardi dernier au siège du Parlement portugais par la plateforme des juristes pour «Timor-Leste» à l'occasion de sa 25e année d'existence, le vice-président du parlement portugais, Jorge Lacao, a rappelé son soutien au droit à l'autodétermination des peuples du Sahara occidental et de Palestine. Intervenant à la clôture des débats de la première journée, l'ex-président de Timor Xanana Xusmao a également réaffirmé «le soutien total de son pays à la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance», appelant le peuple sahraoui à la résistance. «seule la résistance intérieure peut faire la différence.

Comptez avant tout sur la résistance intérieure», a dit M. Xusmao. Au cours de son intervention consacrée à la géopolitique et l'ordre légal, José Manuel Pureza, vice-président du Parlement portugais, s'est, pour sa part, référé à plusieurs reprises à la question du Sahara occidental. Il a rappelé que «la persévérance et la détermination ajoutées à la légalité de la cause finissent toujours par faire la différence. Aujourd'hui Timor est un pays indépendant comme demain le Sahara occidental et la Palestine jouiront de leur droit légitime à l'autodétermination», a-t-il souligné.

«Le temps est en faveur du peuple du Sahara occidental. Notre rôle, le rôle de la solidarité internationale est de briser le silence que veulent imposer les occupants et donner encore plus de visibilité à la cause du peuple sahraoui comme nous avons fait pour le Timor» qui a accédé à l'indépendance après le référendum supervisé par les Nations Unies en 1999, a-t-il soutenu Quant au Professeur Lauri Hannikainen de l'Université de Helsinki, il a intervenu sur le thème relatif aux «graves violations du droit international», prenant comme exemple les cas du Sahara occidental, Timor et de la Palestine.

«Certainement, dit-il, le Maroc et Israël feront tout pour maintenir l'occupation des territoires qu'ils contrôlent au Sahara occidental et en Palestine, mais les avancées ces dernières années au niveau international mettent en difficulté cet état des faits». «Pour la Sahara occidental, la dernière décision de la Cour européenne de Justice qui statue que les accords entre l'Union Européenne (UE) et le Maroc ne doivent pas inclure le Sahara occidental est une bonne nouvelle. Cela veut dire que l'Europe doit mettre un terme à son soutien au Maroc.

Cela crée l'espoir que l'Europe va soutenir les droits légitimes du peuple sahraoui», a-t-il ajouté. De Même, le président de l’observateur des ressources naturelles du Sahara occidental, Erik Hagen, a évoqué le pillage des ressources naturelles sahraouies, soulignant en particulier «la responsabilité de l’Europe».

Il a regretté dans ce contexte le fait que certaines sociétés portugaises importent des tomates, du poisson et surtout du sable pour les plages de l’ile de Madeira. Kathlyn Thomas, ancienne chargée des affaires légales à la MINURSO et membre du Conseil des affaires internationales de l’Association des juristes «Bar Association» de New York a, quant-à-elle, souligné des aspects légaux et des ramifications politiques du conflit. Elle a rappelé «les entraves érigés par le Maroc au processus d’identification dans le but de bloquer le processus référendaire et retarder la décolonisation du Sahara occidental».