L'UE et la Chine déterminées à porter le flambeau

L'Union européenne et la Chine, réunies hier en sommet à Bruxelles, sont déterminées à porter le flambeau de la lutte contre le changement climatique, après le retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris décidé par Donald Trump. «L'Europe et ses solides partenaires dans le monde entier sont prêts à montrer la voie», a promis, quelques minutes après l'annonce américaine, le commissaire européen à l'Action pour le climat, Miguel Arias Canete, qui avait mené les négociations au nom de l'UE à Paris. «L'accord de Paris durera. Le monde peut continuer à compter sur l'Europe», a martelé M. Canete. A la veille de sa venue à Bruxelles, le Premier ministre chinois Li Kequiang a assuré depuis Berlin que la Chine allait «continuer à mettre en œuvre les promesses faites lors de l'accord de Paris», ajoutant quelques heures avant le coup de tonnerre venu de Washington qu'il préférait le faire «avec la coopération des autres». Plus que jamais, la politique climatique sera au cœur des discussions entre Européens et Chinois vendredi, qui doivent aussi parler commerce et tenter d'approfondir des positions communes malgré des désaccords persistants sur les droits de l'Homme et le libre-échange. Selon un projet de déclaration commune rédigé avant même le retrait officiel américain, les deux parties s'apprêtent à «confirmer leurs engagements» pris à Paris et à «accélérer leur coopération pour améliorer la mise en œuvre» de l'accord.