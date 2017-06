Aux Etats-Unis, villes et Etats s'allient dans un climat de résistance

Plusieurs dizaines de villes et d'Etats américains ont immédiatement organisé la résistance après la décision de Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'Accord de Paris sur le climat, promettant qu'au niveau local l'Amérique continuerait d'avancer vers une économie verte. De New York sur la côte Atlantique à la Californie, qui donne sur le Pacifique, maires et gouverneurs ont multiplié jeudi les alliances ou les appels pour faire barrage, de l'intérieur, au retrait choc du président américain. Ce dernier a décidé de faire sortir les Etats-Unis de l'Accord climat, texte signé fin 2015 par 195 pays, mettant en avant sa politique de l'«Amérique d'abord». Les gouverneurs démocrates des puissants Etats de New York, Washington sur la côte ouest, et de la Californie, qui représentent un cinquième de la population américaine, ont ainsi décrété une «alliance pour le climat». Ensemble, ils sont «déterminés à atteindre l'objectif américain de réduction de 26 à 28% des émissions de gaz à effet de serre» par rapport à 2005, a promis le gouverneur de New York, Andrew Cuomo. L'alliance, assurent les trois Etats, devrait servir de «forum pour soutenir et renforcer les programmes existants contre le changement climatique» ou encore «mettre en œuvre de nouveaux programmes de réduction des émissions de carbone».