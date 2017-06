Les grands patrons américains prêts à défier Trump

De l'industrie pétrolière à l'automobile, plusieurs multinationales américaines ont exprimé leur déception après le retrait des Etats-Unis de l'Accord de Paris et leur détermination à poursuivre leurs efforts pour réduire les émissions de CO2. Patron emblématique du constructeur de véhicules électriques de luxe Tesla, Elon Musk n'a pas attendu bien longtemps avant de juger sur Twitter que la décision du président Trump n'était «pas bonne pour l'Amérique ou pour le monde». Quelques minutes après l'annonce présidentielle, l'entrepreneur milliardaire, aussi très impliqué dans l'énergie solaire, en a profité pour annoncer qu'il claquait la porte des différents cénacles qui conseillent M. Trump. Numéro un américain de l'automobile, General Motors a, de son côté, assuré que sa position «n'avait pas changé». «Nous défendons publiquement l'action et la prise de conscience sur le climat», a indiqué un porte-parole. Patron du conglomérat industriel General Electric, Jeff Immelt a lui aussi exprimé son mécontentement sur Twitter et exhorté les milieux d'affaires à prendre la tête du combat pour le climat, pour pallier l'inaction des autorités. Groupement des plus grands patrons américains, la Business Roundtable s'est gardée de critiquer aussi frontalement la décision de M. Trump mais elle a toutefois tenu à souligner que les conséquences du changement climatique «étaient potentiellement graves et très étendues». Même les grandes majors pétrolières américaines, qui auraient a priori le plus à perdre de la transition énergétique, ont fait entendre leur désapprobation et apporté leur soutien à l'Accord de Paris, qui vise à contenir le réchauffement climatique.