GRAND ANGLE : Sale temps pour la planète

Une décision lourde de conséquences sur le futur de notre planète et le devenir des espèces dont la notre. Préserver la nature et le climat sont loin d’être des vues d’esprits en mal d’exotisme. Le dérèglement climatique à l’origine de grands bouleversements que connait la terre, ne semble pas agir en coupe faim aux appétits voraces des industriels pollueurs qui ne reculent devant rien pour accroître leurs empires pourtant bien éphémères face à une nature devenue trop souvent capricieuses voir dévastatrice. «User sans abuser» une devise qui traduit clairement la nécessité de maintenir un équilibre et éviter les extrêmes. Depuis la révolution industrielle, la course effrénée vers le développement a laissé des stigmates qu’il sera difficile d’aplanir voir impossible. La montée du mercure due à l’émission des gaz à effet de serre a hypothéqué l’avenir de millions de personnes. Des iles entières sont appelées à disparaitre à cause de la remontée des eaux des océans. «Nous n'avons pas le temps de traîner des pieds, la science est très claire et nous savons tous ce qu'il faut faire». Ce cri d’alarme d’un responsable politique des Maldives lors de la conférence de Paris (Cop 21) traduit le climat de panique, à juste titre d’ailleurs, qui sévit dans certaines régions du monde. Des archipels entiers s’enfoncent inexorablement et progressivement dans les eaux turquoise en passe de devenir le cimetière de ces terres qualifiés jadis de paradis sur terre. Iles Marshall (océan Pacifique) ou Grenade (océan Atlantique), ces petits pays insulaires et qui ne représentent qu'un pour cent des émissions globales de gaz à effet de serre, viennent d’être condamnés par une simple décision du Président américain. Donald Trump signe, une fois de plus, une décision funeste après la loi anti immigration. D’un trait il vient d’engager la planète dans un gouffre à l’issue, cette fois ci, certaine. 10.000 à 20.000 îles pourraient ainsi disparaître sous les eaux au cours du siècle. Les Philippines et l'Indonésie, qui comptent à eux deux plus de 20.000 îles, ainsi que les Caraïbes sont en première lignes… Ironie du sort, dans la baie de Chesapeake, villégiature appréciée des habitants de Washington, un pêcheur observe l'eau qui grignote dangereusement son jardin : «au moins 30 mètres de terre ont disparu, rien qu'avec l'érosion. Et ça semble empirer chaque année». Sa famille installée sur l'île de Tangier vit en direct ses derniers instants sur ce cailloux qui les a porté depuis plus de 200 ans. Sale temps pour la planète.

M. T.