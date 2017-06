Trump quitte l'accord de Paris : Consternation à travers le monde

Après avoir longtemps entretenu le suspense, Donald Trump a annoncé la sortie de l'accord de Paris sur le climat, isolant les Etats-Unis sur la scène internationale et semant la consternation parmi les 194 autres pays signataires de ce texte historique.

«L'heure est venue de quitter l'accord de Paris», a lancé le président américain jeudi dans les jardins de la Maison Blanche dans un long discours —parfois confus— au cours duquel il a par moment retrouvé les accents de sa campagne électorale. Les réactions ont fusé des quatre coins de la planète —dans la sphère politique mais aussi économique— entre stupeur, colère et effarement. De New York à la Californie, plusieurs dizaines de villes et d'Etats américains ont immédiatement organisé la résistance, promettant qu'au niveau local, l'Amérique continuerait d'avancer vers une économie verte. «J'ai été élu pour représenter les habitants de Pittsburgh, pas de Paris», a lancé le président Trump, qui a mis en avant la défense des emplois américains et dénoncé un accord «très injuste» pour son pays. L'accord de Paris, conclu fin 2015 et dont son prédécesseur démocrate Barack Obama fut l'un des principaux architectes, vise à contenir la hausse de la température moyenne mondiale «bien en deçà» de 2°C par rapport à l'ère pré-industrielle. Les Etats-Unis sont le deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre, derrière la Chine. La décision de jeudi va au-delà de la question climatique. Elle donne une indication sur le rôle que les Etats-Unis sous la direction de Donald Trump entendent jouer sur la scène internationale dans les années à venir. Et elle pourrait donner encore plus de poids à la Chine, qui s'est peu à peu imposée comme un pays leader de la «diplomatie climat». Affichant sa volonté de négocier un «nouvel accord» ou de renégocier l'accord existant, Donald Trump, élu sur la promesse de «L'Amérique d'abord», est resté extrêmement évasif sur les engagements que les Etats-Unis seraient prêts à prendre.



«Triste journée», décision «funeste», «gravement erronée»



Les réactions étrangères à cette annonce étaient unanimement négatives jeudi soir. L’ONU par le biais de son porte-parole a évoqué une «grande déception». Le secrétaire général Antonio Guterres «fait confiance aux villes, aux Etats et aux entreprises aux Etats-Unis pour continuer —avec d'autres pays— (...) à œuvrer en faveur d'une croissance économique durable et à faible émission de carbone qui créera emplois de qualité et marchés et assurera la prospérité au XXIe siècle», a précisé Stéphane Dujarric. Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a jugé «gravement erronée» la décision du président américain.

Le monde «peut continuer à compter sur l'Europe» pour diriger la lutte contre le réchauffement climatique. Dans une déclaration commune, l’Allemagne, la France et l’Italie ont dit «regretter» la sortie des Etats-Unis de l'accord-climat qui n'est, selon eux, «pas renégociable». Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont «confirmé leur engagement commun et résolu pour mettre en œuvre l'accord de Paris» sur le climat. La chancelière allemande Angela Merkel a dit «regretter» la décision du président américain. Le retrait des Etats-Unis va «nuire» au monde entier. Au Royaume-Uni, la Première ministre britannique Theresa May a déclaré au président américain Donald Trump que l'accord de Paris sur le climat protège «la prospérité et la sécurité des générations futures», a indiqué Downing Street. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a fait part au président Trump de «sa déception» lors d'un entretien téléphonique.

M. Trudeau a «affirmé la volonté soutenue du Canada de travailler à l'échelle internationale en vue de lutter contre le changement climatique». «Nous sommes profondément déçus que le gouvernement fédéral des Etats-Unis ait décidé de se retirer de l'Accord de Paris», a ajouté Justin Trudeau dans un communiqué. Le Brésil a manifesté sa «profonde préoccupation et sa déception» face à cette décision La chancellerie brésilienne s'est déclarée «inquiète de l'impact négatif d'une telle décision», tout en rappelant que «le combat contre le changement climatique est un processus irréversible, pour le Premier ministre fidjien, le combat contre le réchauffement climatique continuera, malgré la décision «malheureuse» des Etats-Unis. Voreqe Bainimarama, qui présidera les négociations lors de la COP 23 en Allemagne cette année, a qualifié la décision américaine de «profondément décevante». «Si la perte du leadership américain est malheureuse, le combat est loin d'être terminé», a-t-il ajouté.

Guterres : « On ne peut pas arrêter la lutte contre le réchauffement »



«On ne peut pas arrêter» la lutte contre le réchauffement climatique, a prévenu hier le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, appelant tous les pays à «rester engagés» dans les accords de Paris malgré l'annonce par Donald Trump de la sortie des Etats-Unis. «Le changement climatique est indéniable et constitue l'une des plus fortes menaces au monde actuellement et pour le futur de notre planète. Et d'un autre côté, on ne peut pas arrêter l'action concernant le climat et j'appelle les pays du monde entier à garder le cap, à rester engagés dans les accords de Paris au profit de nous tous», a déclaré M. Guterres