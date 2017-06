Coupe du monde des légendes : La Tunisie accueillera l’évènement du 1er au 5 décembre

La Tunisie abritera du 1er au 5 décembre 2017 la Coupe du monde des légendes de football avec la participation de 13 sélections renforcées par d'anciennes stars ayant marqué le football mondial pendant de longues années, a annoncé vendredi soir la ministre tunisienne de la Jeunesse et des Sports, Majdoline Cherni, précisant que les compétitions se dérouleront dans les stades de Radès, Sousse et Monastir. S'exprimant lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation de l'évènement, Mme Cherni a indiqué que «la Tunisie sera le rendez-vous des vedettes du football mondial qui ont marqué de leurs empreintes le football dans les grands stades d'Europe et du monde». La rencontre verra la participation des sélections d'Italie, Brésil, Allemagne, Angleterre, Japon, France, Arabie Saoudite, Australie, Hollande, Espagne, Etats-Unis, Argentine et Tunisie, pays organisateur, ainsi que des vedettes des continent africain, asiatique et américain. Les rencontres auront chacune une durée de 60 minutes et seront dirigées par des Légendes de l'arbitrage international. L'évènement aura un caractère caritatif avec la vente aux enchères des maillots et chaussures de football d'anciennes vedettes dont les recettes seront versées aux nécessiteux. Il sera couvert notamment par les principales chaînes télévisées dans le monde, rapporte l'agence de presse tunisienne TAP. «Nous allons réunir toutes les conditions de succès à cette grande manifestations sportives d'autant que la Tunisie compte de grandes traditions en matière d'organisation des compétitions sportives continentales et internationales», a-t-elle souligné. La ministre a affirmé que la coupe du monde des légendes de football «portera des messages d'amitié et de fraternité de la Tunisie, terre de tolérance et de paix». La conférence de presse s'est déroulée à Gammarth en présence de plusieurs stars du football, notamment le Brésilien Sony Anderson, le Français Marcel Dessailly, l'Espagnol Michel Salgado et l'Italien Luca Zambrota. La coupe du monde des légendes bénéficie de l'appui de la FIFA. La deuxième édition devrait être accueillie par la Chine en 2019 et la troisième par le Qatar en 2021.