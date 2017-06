Azzaba : Le jubilé de Mensouri et Bendjedou le 16 juin à Skikda

Le jubilé des deux anciens joueurs de l’équipe de la Jeunesse de la génération d’Azzaba, Tahar Mensouri et Miloud Bendjedou, sera organisé durant la soirée du 16 juin au stade du 20-août 1955 de Skikda, a-t-on appris jeudi de la directrice de la Jeunesse et des Sports. Organisé par le club sportif amateur Noujoum Azzaba (les stars d’Azzaba), en collaboration avec la direction de la Jeunesse et des Sports, l’organisation nationale des enfants des Moudjahidine ainsi que la commune d’Es Sebt, ce match de gala sera marqué par la présence de grands joueurs nationaux et internationaux, a indiqué Mme Nadjet Fadhel. D’anciennes gloires du football algérien, à savoir des stars de la glorieuse équipe du Front de libération nationale (FLN), notamment Rachid Makhloufi, Mohamed Maouch, Abdelhamid Zouba, et des joueurs de l’équipe nationale des années soixante et soixante-dix comme Sridi, Sehab, Kalem et Salmi, seront présents à ce jubilé qui aura lieu dans un soirée ramadanesque. D’autres stars du football algérien seront présents à cet hommage, à l’instar de Rabah Madjer, Lakhdar Beloumi et Salah Assad, en plus d’Antar Yahia, Karim Ziani, Madjid Bouguerra et Riad Mahrez, a précisé la même responsable, soulignant que le joueur marocain Hadji et d’autres joueurs du Sénégal et de l’Espagne marqueront également leur présence. Cette rencontre d’adieu sera une fête footballistique pour honorer deux grandes gloires du football algérien, à savoir Mensouri et Bendjedou, qui ont beaucoup donné à l’ex équipe «jeunesse de la génération d’Azzaba», qui porte actuellement le nom du Mouloudia de la commune d’Azzaba (MCA), un club local au passé glorieux.