UEFA : Le «prix du président de l'UEFA» remis à Francesco Totti

Pour sa «loyauté extraordinaire», Francesco Totti, qui a disputé son dernier match avec l'AS Rome, a été désigné jeudi lauréat du «prix du président de l'UEFA», non attribué depuis 2014 et réactivé pour le numéro 10 emblématique du club à la louve. «Le prix du président récompense des accomplissements hors du commun, une excellence professionnelle et des qualités personnelles exemplaires. Ces attributs sont personnifiés par Francesco Totti, un homme qui a consacré environ un quart de siècle de sa vie à jouer pour sa bien aimée AS Roma», a expliqué Aleksander Ceferin, N.1 de l'UEFA, à l'issue d'une réunion de l'instance jeudi à Cardiff. «Félicitations Francesco, pour cette carrière fantastique et votre loyauté et dévouement extraordinaire, à Rome et au football», a ajouté le Slovène. Le «prix du président de l'UEFA», créé en 1998, a notamment récompensé par le passé Johan Cruyff (2013), Franz Beckenbauer (2012), Bobby Charlton (2009) ou Guy Roux (2000). Il n'avait plus été décerné depuis 2014, année où il avait récompensé le Tchèque Josef Masopust. Le président de l'UEFA d'alors, Michel Platini, avait été suspendu de ses fonctions en octobre 2015, puis interdit 8 ans d'activités en lien avec le football par la Fifa pour «abus de position», «conflit d'intérêts» et «gestion déloyale». La suspension avait été réduite à quatre ans par le Tribunal arbitral du sport (TAS). A 40 ans, Francesco Totti a disputé dimanche son 786e et dernier match pour le club de sa ville de naissance, l'AS Rome. Il a notamment gagné la Coupe du monde en 2006 avec l'Italie, et a été sacré champion d'Italie en 2001.