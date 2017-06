MCO : Les joueurs boycottent les entraînements, les supporters montent au créneau

La fin de la saison tourne au vinaigre au MCO. Déjà que les résultats ne sont pas reluisants, le club fait face à une grave crise interne. En effet, à la surprise générale, les joueurs ont refusé de s’entraîner mercredi et ont annoncé qu’ils entamaient un mouvement de grève pour revendiquer leurs paiements. Pis, ils ont menacé de ne pas jouer carrément le prochain match face à la JS Saoura si leur revendication n’est pas satisfaite.

Il faut dire que cette action extrême a sérieusement ébranlé la sérénité du club, à tel point que Ahmed Belhadj, le président du MCO, a dénoncé avec force vigueur «une attitude qui n’honore en rien les joueurs», allant jusqu’à désigner ceux qu’il a qualifié de meneurs de cette grève.

Baba accuse, en effet, certains cadres, dont Farid Bellabès, Hichem-Cherif, Heriat et Ben Larbi, d’être à l’origine de cette grève.

«Je sais qu’ils sont les initiateurs de ce mouvement et par conséquent, ils n’ont plus leur place au MCO», a-t-il déclaré insinuant qu’ils sont renvoyés.

Ce jeudi, la situation s’est dégradé davantage lorsque des supporters ont fait irruption sur le terrain pour s’expliquer avec les joueurs. Cette action, qui visait au départ à dénoncer le recours des joueurs à la grève, a viré carrément à la rouste lorsqu’un groupe de supporters s’en est pris à Hichem-Cherif. L’affaire a atteint des proportions graves et désolantes si bien que le joueur a décidé de porter plainte pour agression. De bien tristes scènes pour un club de l’envergure du MCO qui aspirait à une saison bien meilleure et ce à tous les niveaux. Crises de résultats, instabilité à la barre technique et problèmes financiers ont fait que la saison est un ratage monumental. Le reste de la saison s’annonce particulièrement tendu pour le MCO. Des décisions extrêmes devraient être prises sous peu.

Amar B.