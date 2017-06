CRB : La coupe pour sauver la saison

Le Chabab de Belouizdad n’arrive toujours pas à s’imposer en championnat comme durant ses années fastes. Considéré comme l’un des clubs mythiques, le plus populaires en Algérie, le CRB peine à retrouver sa vista ces dernières années en Championnat. Il se contente le plus souvent de jouer les seconds rôles ou la lutte pour le maintien, cette saison encore, au grand dam de milliers de ses inconditionnels. Ainsi, malgré l’arrivée de l’entraîneur, Badou Zaki, annoncé en grandes pompes au moment où l’équipe flirtait dangereusement avec la zone rouge, alors que les supporters espéraient une véritable performance de leur équipe de toujours, celle-ci a obtenu des résultats mitigés. Pour preuve, le Chabab occupe seulement la 9e place de la Ligue-1 Mobilis loin des équipes de tête. Certes, la venue de Badou Zaki a permis aux belouizdaddis de s’éloigner de la zone de relégation, toutefois, ses performances sont jugées trop moyennes. Il n’a pas réussi à métamorphoser l’équipe qui, il faut néanmoins le reconnaitre, possède un effectif moyen. Néanmoins, le merveilleux public du CRB reste mobilisé du moment où le point positif cette saison pour l’équipe de laâquiba demeure sa qualification en demi-finale de la Coupe d’Algérie. Les fans chababistes croisent les doigts du coup, avec l’espoir de voir leur équipe favorite décrocher son ticket pour la finale et remporter le trophée tant convoité. Cela, notamment du fait que le CRB accueillera chez lui et devant son public, l’USM Bel-Abbès au stade 20-Août 1955.

Certes, la mission des camarades de Yahia-Chérif ne sera pas une partie facile contre El-Khadra, considérée cette saison comme l’une des meilleures équipes du championnat ; elle pratique un beau football et est classée 3e du championnat en ce moment . Même pour l’autre demi-finale, elle sera animée par deux gros calibres du football national : l’ESS et le MCA. Heureux sera celui auquel sourira la coupe

d’Algérie. Tout cela est loin de décourager le CRB du moment que la Coupe diffère totalement du Championnat. Les fans du

Chabab tiennent à voir leur équipe couronnée cette saison avec la coupe d’Algérie.

Le rêve est permis. Côté supporters, ils sont tous mobilisés à Belouizdad. Côté joueurs, ils ont clairement fait part de leur détermination de faire le maximum pour passer l’écueil USMBA, le 22 juin prochain, en nocturne au stade 20-Août 1955, pour espérer ensuite arracher le trophée en finale. Le Chabab tient à sauver sa saison et donner de la joie et du bonheur à tous ses supporters. Qu’en sera-t-il en vérité ? On le verra bien.

M-A. Azzouz