Dans la LUCARNE : Alcaraz face à la réalité du terrain

lLes verts, le public et tous les sportifs algériens doivent se faire désormais à la «filière espagnole». Alcaraz, l’espagnol, est le premier à conduire une sélection nationale, mais aussi à travailler en Afrique, un continent pas facile à amadouer. Toujours est-il, les algériens ont une très bonne opinion du football de Cervantès. On aimerait que cette expérience, pour le moins inédite, se solde par des résultats probants qui vont faire plaisir à notre « jeu à onze ». Tout le monde aimerait voir ce technicien réaliser de très bons résultats pour ses débuts avec notre pays. Il est clair que nous possédons une très bonne équipe, surtout qu’il vient de faire appel à une composante que nous connaissons déjà. De ce côté-là, on ne peut pas dire qu’on est « dépaysé ». Ce sont des joueurs qui ont fait vibrer notre public de la meilleure des manières. C’est vrai qu’ils sont passés à côté de la plaque à la CAN du Gabon 2017, mais cela ne peut pas nous pousser à

« jeter le bébé avec l’eau du bain ». Tout le monde se rappelle, comme si cela datait d’hier, comment la grande équipe du Brésil (elle pratique le meilleur football du monde) avait été éliminée en demi-finale de la coupe du monde 2014 (sa coupe du monde) par une étonnante Mannschafft qui a eu du mal à se défaire de notre équipe nationale où elle avait bouclé le temps règlementaire sur le score de 0 à 0. Tout s’est décidé dans les prolongations. Les allemands, plus endurants que nous, l’ont emporté finalement sur le score de 2 à 1. Le but algérien a été l’œuvre du sétifien Djabou. C’est ce qui fait dire que le football est loin d‘être une science exacte. Et il ne le sera jamais !

C’est pour cette raison qu’on ne peut accabler quelqu’un avant d’être vu et suivi sur le terrain. Il peut (on le lui souhaite) réussir et donner satisfaction à tout un peuple. C’est vrai qu’il n’a pas bénéficié de temps conséquent pour bien se préparer. De plus, avec les dates FIFA, on peut dire qu’il sera, le moins que l’on puisse dire, bloqué. Il ne peut appliquer comme il l’entend son programme de travail. Car tout le monde l’avait remarqué que l’ex-coach de Grenade (Espagne-Laliga) a hâte de commencer son travail et montrer à tous de quel « bois il se chauffe ». En effet, il avait entamé son « job » très tôt avec les joueurs du cru afin, comme on dit, « ihalel drahmaou ». Cela atteste de sa sincérité et surtout de sa grande envie de débuter son travail et montrer à tous qu’il n’est pas venu pour l’argent. Il est certain qu’avec la conférence de presse qui a eu lieu à Sidi Moussa jeudi dernier, Alcaraz n’est pas quelqu’un qui appréhende le travail. Bien au contraire, on peut lire sur son visage une envie incommensurable pour entamer réellement ses fonctions par ces deux matches qui l’attendent ces 6 et 4 juin contre, respectivement, la Guinée en amical et le Togo dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019 prévue au Cameroun.

Il est certain que tout le monde l’attend au tournant, notamment ceux qui n’aiment pas la « filière espagnole » qui est pourtant une «marque déposée » sur le plan mondial. On le suivra certainement avec une attention accrue. On aimerait qu’il apporte sa touche qu’on pourra bien voir contre ces deux équipes que les verts affronteront dans leur « fief » du stade Mustapha-Tchaker. Bon vent !

Hamid Gharbi