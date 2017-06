Soirée aux couleurs du chaâbi à la salle El Mouggar

Un récital de musique chaâbi a été animé, jeudi soir, à la salle El Moggar par des artistes de ce style populaire. Ce récital qui a réuni des artistes de renom à l'instar d'Abdelkader Chercham et Mohamed Agroui aux côtés de Abderezak Guenif, a été une occasion pour redonner vie aux chansonnettes chaâbi.

Le public qui était nombreux, jeudi soir, à la salle El Mouggar a dansé sur les différents rythmes du style chaâbi. Le chanteur prometteur, Abderrazak Guenif, a gratifié les mélomanes par de célèbres pièces du chaâbi dont "Youm el djemaâ kharjou ryam", écrite par le poète marocain M'barek Essouissi et reprise par de grands noms du genre dont Amar Ezzahi. Abderazak Guenif, par sa voix qui rappelle El Hachemi Guerouabi, autre icône de chaâbi, a été applaudi par le public composé essentiellement de fans de cheik Amar Ezzahi. Lui succédant, Abdelkader Chercham qui a, pour sa part, interprété avec succès des classiques du chaâbi à l'exemple "Ahl ezzine el fassi", pièce écrite par le poète émérite Mohamed Ben Slimane et reprise notamment par l'interprète du chaâbi Maâzouz Bouadjadj. En clôture de cette soirée, l'illustre interprète de chaâbi, Mohamed Agroui, a fait revivre le répertoire du chaâbi en exécutant avec succès "Ya diff Allah", une pièce reprise par El Hadj M'hamed Al Anka, "Adrouni ya ahli" et " Qahwa wa latay", autre célèbre chanson du parolier Cheikh Bouazza. "Dirou el awani", ritournelle finale tirée du répertoire andalou et chantée par Cheikh Sadek El Bedjaoui, a été également reprise par Chercham, un des interprètes les plus adulés par les fans de chaâbi. Outre le moment de détente et de plaisir que procure l'écoute des madihs, chants religieux, qsidate ainsi que le tawhid, cet endroit sert également de lieu de retrouvailles et de rencontre. Organisé par l’ONCI, les soirées ramadanesques qui sont programmées à la salle El Mouggar témoignera de passage de cheikhs du chaâbi et des amateurs qui défileront, chaque soir, sur la scène.

Sihem Oubraham