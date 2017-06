Théâtre : «Adda zine el-hedda» en tournée nationale

La nouvelle comédie «Adda zine el-hedda» est programmée pour une tournée nationale pendant et après le Ramadhan, a-t-on appris jeudi de l'auteur Mourad Senouci. Ce «one-man-show» interprété par Samir Bouanani, sera à l'affiche de plusieurs théâtres du pays durant juin en cours et après l'Aïd el-fitr, a précisé le dramaturge. Deux premières représentations sont prévues dans ce cadre les 10 et 14 juin au Théâtre régional d'Oran «Abdelkader Alloula» (TRO) qui avait abrité la générale en mai dernier. Le spectacle sera joué ensuite au Théâtre régional de Mostaganem «Djillali Benabdelhalim» (17 juin), au Théâtre national d'Alger (TNA) «Mahieddine Bachtarzi» (19 juin), et à la salle «Ibn Khaldoun» d'Alger (21 juin). La tournée reprendra après l'Aïd el-fitr dans les théâtres d'Oran, de Mostaganem et de Constantine, a indiqué Senouci qui prépare des sorties vers d'autres wilayas du pays. La première représentation de la pièce à l'étranger est programmée vers octobre prochain en Tunisie, a-t-il fait savoir. Monodrame, inspiré du patrimoine littéraire universel, «Adda Zine El-Hedda» invite le public à vivre l'aventure du jeune Adda, candidat à l'émigration clandestine qui trouve refuge sur une île suite au naufrage de son navire. Le dramaturge Senouci a à son actif près de 20 oeuvres théâtrales, dont l'hilarant «Metzeouedj fi otla» où Samir Bouanani campe le rôle d'un mari heureux de renouer avec les joies du célibat durant l'absence de sa femme partie se soigner à l'étranger. Ce spectacle a connu un beau succès depuis sa production en 2006, pour avoir été joué à guichets fermés dans la plupart des salles du pays et à l'étranger. (APS)