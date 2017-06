Hamdi Benani en concert à l'Opéra d'Alger

Les présents, venus nombreux, à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh, ont été subjugués le temps de deux heures qu’a duré le spectacle baptisé «Sawt wa Kamene» animé par «l’ange blanc du malouf», le célèbre chanteur Hamdi Bennani.

En effet, le public plutôt enclin à jouir un récital de musique andalouse dans ses variantes «Hawzi», «Mahdjouz» et «Aroubi», a été conquis par un magnifique ensemble architectural à la blancheur éclatante conjuguant esthétique, confort et modernité du malouf à travers l'excellente prestation donnée par le virtuose du violon blanc et maître de la chanson Malouf qui a envouté, mercredi dernier, le public algérois le temps d’une soirée baptisée «Sawt wa Kamane». Ce spectacle est organisé par l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh, et ce dans le cadre de son programme spécial Ramadhan, raffiné sous l'égide du ministère de la Culture. Hamdi a entamé son spectacle avec un extrait de «Touchia Dil». Accompagné par un orchestre professionnel composé de composé de huit musiciens dont Ali et Mohamed Kamel Bennani, le frère et le fils au luth et à la guitare respectivement, «L'ange blanc du Malouf», a emporté son public dans un voyage créateur, aux tonalités modales variées et aux cadences irrégulières. Le temps de deux heures qu’a duré ce spectacle «envoutant» durant lequel le professionnalisme était mis en valeur, à travers une dizaine de pièces savamment choisies. Sur les pas de son père, Mohamed Kamel Bennani, avec sa guitare blanche, a constitué une valeur ajoutée à l'ensemble par un accompagnement subtil en accords, qui a donné du bon soutien au chanteur et quelques couleurs jazzées à l'orchestration, rappelant ainsi la faisabilité d'une distribution plus ouverte sur une harmonisation polyphonique qui exploiterait de manière plus recherchée, la richesse mélodique de la musique andalouse. Dans un élan de fraîcheur et de spontanéité, il a mené son récital d'une main de maître, faisant montre de toute l'étendue de son talent de virtuose au violon et d'interprète à la voix puissante et étoffée. Hamdi Bennani a ensuite entonné les pièces, «Kaddahou el Massa», «Wahd el Ghoziel», «Sid et'Taleb», «Ftaïma, Rouh yahl el Warchane», «Bellahi ya Hamami», «Aâchik Mamhoun», «Aâyoun Lahbara», «Lakaytou Habibi», «Tal Laâdab Biya» et «Ras el Hamra». Les instrumentistes, imprégnés de l'»Esprit Bennani», ont brillé de maîtrise et de technique dans des interprétations au feeling naturel, exploitant judicieusement le contretemps dans des répliques à la mélodie qui ont enrichi l'arrangement et embelli le chant. La salle envoûtée saluait l'orchestre et battra la mesure avec des applaudissements de plus en plus nourris… Un moment chargé d'émotion, de bonheur et de paix qui la plongera dans un merveilleux voyage à travers l'Andalousie arabe, sur les traces ou dans les pas de Zyriab. Le spectacle a été achevé avec une prestation à la voix nue, d’une de ses pièces préférées écrite en français qui puise son contenu du passé dénommée «On est resté des amis». Un titre qui suscite des souvenirs de jeunesse et d'amitié avec des êtres chers ressurgissent à la mémoire dans un élan nostalgique.

Sihem Oubraham