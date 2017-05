Examens de fin d’année : Le dispositif sécuritaire renforcé

«La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis en place un dispositif de sécurité et de surveillance important, afin d’éviter toutes tentatives de fraude», a affirmé, hier, le sous-directeur de la direction de la protection des édifices publics et des représentations diplomatiques, M. Khoutir Rezk Allah. Animant une conférence d’information sur les procédures sécuritaires prises, à l’occasion du mois de Ramadhan et dans le cadre des examens du BEM, le 4 juin, et du bac, le 11 juin, il a fait savoir que suite aux directives du Directeur général de la Sûreté nationale, M. Abdelghani Hamel, les services de police doivent veiller au grain pour le bon déroulement des épreuves. «La DGSN va multiplier les efforts afin d’assurer au maximum la sécurité des citoyens, de leurs biens et des institutions de l’État», a-t-il ajouté.

Le commissaire divisionnaire a fait savoir que l’État ne va pas, cette fois, recourir au blocage des réseaux sociaux. Par contre, il a cité les différents mesures décidées afin d’éviter toute tentative de fraude, comme l’installation de brouilleurs et d’équipements de vidéosurveillance au niveau des centres d’impression des sujets du baccalauréat et les centres de conservation des sujets (DE), ainsi que l’interdiction de l’accès des véhicules aux centres d’examen.

Pour ce qui est des établissements d’examen, il est prévu que les agents de sécurité soient dotés d’appareils de détection de métaux.

«La sécurisation des examens, notamment le baccalauréat, a fait l’objet d’une attention particulière du gouvernement», a-t-il affirmé, tout en ajoutant que la commission mixte en charge de la sécurisation des examens est toujours à pied d’œuvre pour la réussite de l’opération. Détaillant les mesures prises dans les faits, M. Khoutir explique que le centre d’impression de l’ONEC à Kouba est surveillé 24/24 par pas moins de 40 policiers tous grades confondus, dont 8 sont détachés à la vidéosurveillance. Pour ce qui concerne le centre de Batna, 19 policiers y assureront la surveillance.

Dans le même sillage, il a affirmé que la DGSN a mobilisé des dizaines de milliers de policiers pour sécuriser les centres d’examens, mais aussi en prévision du mois de Ramadhan et de la saison estivale.

Aussi, plus de 66.000 autres agents de sûreté ont été déployés pour la sécurisation des centres d’examens de fin d’année, qui débuteront la semaine prochaine.

11.051 policiers mobilisés pour le BEM



S’agissant des examens du Brevet de l’enseignement moyen (BEM), 11.051 policiers ont été mobilisés au niveau de 2.185 centres d’examen, tandis que 2.300 centres d’examen du baccalauréat seront sécurisés par 14.949 policiers.

Abordant le volet sécurité au mois de Ramadhan, le sous-directeur de la prévention et de la sécurité routière, le commissaire principal Rachid Ghezli, a annoncé, pour sa part, un plan sécuritaire mis en place en prévision de ce mois, en vue de sécuriser les lieux à dense fréquentation. La DGSN prévoit un dispositif de gestion de la circulation routière afin de réduire les accidents de la route et de fluidifier la circulation, notamment à proximité des marchés et des différents espaces commerciaux. «C’est une mobilisation générale de la police, puisque des patrouilles composées de gradés, d’éléments de sûretés de wilaya, de daïra et urbaines, ainsi que des unités républicaines sont appelées à assurer des rondes, particulièrement au niveau des lieux publics, des stations de transport en commun et des aires de jeux et de loisirs, jusqu’à une heure tardive de la nuit», a-t-il affirmé.

«En outre, les brigades de prévention routière intensifieront leur déploiement au niveau des artères principales et des routes secondaires, notamment en fin de journée, pour prévenir les infractions au code de la route, plus fréquentes à l’approche de l’heure de rupture du jeûne», a-t-on souligné dans le communiqué. «L’unité héliportée de la police sera également de la partie, à travers des images transmises en temps réel sur l’état de la circulation routière», a-t-il précisé.

Pour ce qui est de la saison estivale, le même responsable a fait savoir que des unités de sûreté seront présentes dans 71 plages, où pas moins de 20 policiers seront mobilisés par patrouille. Des agents de sûreté seront, par ailleurs, déployés au niveau des postes de transit, notamment les aéroports marqués par une forte circulation des personnes en été

Le commissaire principal a saisi l’occasion pour dressé le bilan des accidents de la circulation enregistré au cours de la période du 27 au 29 mai, avec «143 accidents, 169 blessés et 4 personnes décédées, un chiffre en baisse par apport à le même période de l’année précédente, grâce aux actions de prévention et de sensibilisation lancées par la DGSN», a-t-il souligné.

Sarah A. Benali Cherif