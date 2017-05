BEM , pour éviter la fuite des sujets : Tous les moyens réunis

«Toutes les conditions sont réunies pour assurer le bon déroulement l’examen du Brevet de l’enseignement moyen, qui aura lieu

du 4 au 6 juin», a affirmé hier le conseiller au ministère de l’Éducation nationale, M. Mohamed Chaïb Draa.

S’exprimant sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale, M. Chaïb Draa a faits savoir que des moyens humains et matériels ont été mobilisés pour assurer la réussite de cette session, dont le déroulement sera encadré par quelque 500.000 personnels d’encadrement.

Le même responsable a rappelé que pour cet examen qui concerne près de 560.000 candidats, plusieurs mesures visant à éviter une éventuelle fuite des sujets ont été prises. M. Chaïb Draa signale, à se propos, que les centres où ont été élaborés les sujets ont été fortement sécurisés, afin, a-t-il dit, d’éviter toute possibilité de fuite vers l’extérieur, une malheureuse expérience vécue, en 2016, laquelle, dit-il, nous a «donné une leçon».

Il rappelle également aux élèves qu’ils sera strictement interdit de garder leur portable, prévenant que des fouilles au corps seront opérées, pour faire respecter cette consigne. Il précise qu’à la suite de cet examen, tout élève ayant obtenu une notation de 10 ou davantage, sera déclaré admis à poursuivre son cursus scolaire en première année du secondaire.



Rachat pour les élèves n’ayant pas obtenu la moyenne



Pour ce qui est des élèves n’ayant pas pu obtenir la moyenne, lors de cet examen de passage aux études secondaires, le responsable a indiqué que ceux-ci feront tous l’objet d’un «rachat». Il explique qu’il leur sera comptabilisé les notes obtenues, lors du contrôle de leur dernière année de scolarisation, auxquelles sera ajoutée celle obtenue lors de l’examen. Et si après avoir été divisée par deux, celle-ci se solde par une note de 10 ou plus, ces élèves seront alors déclarés admis. Commentant l’organisation de la prochaine session du baccalauréat, M. Chaïb Draa annonce que ce sont, à quelques différences près, les mêmes dispositions que celles relatives au déroulement du BEM qui seront appliquées, relevant toutefois que certains centres d’examens seront équipés de moyens de vidéosurveillance.

Concernant les sujets publiés sur les réseaux sociaux, quelques heures après le début des dernières épreuves de 5e année, il indique que les auteurs de ces fuites ont été identifiés et qu’une plainte a été déposée à leur encontre. Il faut rappeler par ailleurs que la ministre a assuré récemment que toutes les mesures ont été prises pour assurer le bon déroulement et la sécurisation des examens scolaires nationaux, en vue d’éviter la «fraude». Elle s’est engagée à ne pas bloquer les réseaux sociaux. «La sécurisation des examens, notamment le baccalauréat, a fait l’objet d’une attention particulière du gouvernement», a déclaré la ministre, ajoutant que la commission mixte en charge de la sécurisation des examens» n’a épargné aucun effort pour réunir les bonnes conditions à l’effet de garantir le bon déroulement de ces examens».



Les retards non admis quelles que soient les circonstances



Parmi les autres nouvelles conditions inhérentes aux examens de fin d’année, il est utile de rappeler que les «retards ne sont pas admis» le jour de l’examen, a prévenu la ministre, qui a ajouté que les portables et tout autre moyen de communication devront être déposés à l’entrée du centre dans une salle aménagée à cet effet. Mme Benghabrit a appelé les candidats à «rejoindre les salles d’examen une demi-heure avant le début des épreuves», rappelant que tout retard après 09h, «privera le candidat de poursuivre l’examen».

La ministre a fait savoir que des affiches interdisant l’utilisation des appareils de fraude (portables, oreillettes, Bluetooth et autres) seront installées, à l’instar de l’année dernière, au niveau des centres d’examen. Des conseils seront prodigués aux candidats pour les préparer psychologiquement à l’examen, rappelant que les comportements pouvant priver les candidats de poursuivre l’examen sont mentionnés dans les convocations.

Les cas de fraude enregistrés constituent une «proportion infime», a estimé Mme Benghabrit, qui a appelé «à ne pas assombrir l’image des examens».

Par ailleurs, la ministre a indiqué que des sujets de réserve seront élaborés, pour combler les lacunes enregistrées l’année dernière. Elle a rassuré les candidats en affirmant que les mêmes mesures adoptées lors des précédentes sessions demeureront en vigueur, lors de la session 2017.

Elles consistent à proposer deux sujets au choix pour chaque épreuve de l’examen et du maintien des 30 minutes supplémentaires pour chaque épreuve.

Tous les centres d’examen seront dotés de climatiseurs, notamment dans les régions du Sud, a indiqué la ministre, ajoutant qu’il sera procédé, en coordination avec les directeurs de l’éducation, les autorités locales et les walis, à la garantie des conditions idoines, pour permettre aux candidats de passer leurs épreuves dans les meilleures conditions.

Salima Ettouahria