Anniversaire de la disparition du président Mohamed Abdelaziz : Un défenseur intraitable de la cause sahraouie

Les membres du secrétariat national et du gouvernement sahraoui ont été unanimes pour affirmer que le défunt président sahraoui, Mohamed Abdelaziz, était réputé pour sa défense de la paix et le combat qu’il a mené durant 40 ans, afin que le peuple sahraoui jouisse de sa liberté et de sa pleine souveraineté.

Lors d’une rencontre organisée au camp d’Aousserd des réfugiés sahraouis, à l’occasion du premier anniversaire du décès du président sahraoui Mohamed Abdelaziz, en présence des membres du gouvernement, des personnalités nationales, des délégations étrangères et des membres de la famille du défunt. Le Premier ministre sahraoui, Abdelkader Taleb Oumar a rappelé que le président Abdelaziz s’est distingué par son analyse rationnelle des termes du conflit qui oppose son pays au Maroc et de sa maitrise de la stratégie à long terme. Dans ce cadre, le premier ministre a rappelé que le président défunt «a promis aux sahraouis de continuer le combat», rappelant que «le président Abdelaziz est un exemple à suivre en ce qui concerne le combat pour l’indépendance et la lutte pour la liberté».

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères sahraoui, Mohamed Salem Ould Salek, a affirmé que le défunt a consacré sa vie pour émanciper son pays, notamment qu’«il a fait preuve d’un immense intérêt aux problèmes de son peuple, c’est aussi un militant chevronné, rompu aux choses de la politique doublé d’un homme pacifique ce que lui reconnaissent ses collègues présidents ».

Les ministres du gouvernement sahraoui ont rappelé que le président Mohamed Abdelaziz est un «homme de principes qui était fidèle à son peuple, laissant derrière lui un potentiel de crédibilité riche dans les différents domaines», que ce soit militaire, politique ou diplomatique. Ce qui a renforcé les assises de la République arabe sahraouie démocratique et l’a ancrée dans toute sa souveraineté.



Approfondir l’œuvre du président Abdelaziz



Selon le responsable du secrétariat politique du Front Polisario, Hamma Salama, l’objectif de cette rencontre est d’approfondir l’œuvre et la philosophie militante du président défunt.

Lors de l’ouverture de cette rencontre de pensée et de reconnaissance, M. Hamma Salama a ajouté que l’objectif n’est pas uniquement d’évoquer le parcours et l’efficacité de tous ceux qui se comportent en héros mais de tirer les leçons et les exemples afin de s’en inspirer.

De plus, le conférencier a dit que la commémoration de cet évènement est un message à toutes les générations sahraouies, afin de renouveler la promesse et de s’attacher davantage à la cause sahraouie, jusqu’à l’indépendance et de rétablir l’Etat sahraoui indépendant». Le responsable sahraoui a rappelé que le président Abdelaziz a vaillamment défendu les principes du front Polisario auquel il a fixé des objectifs inaliénables. A noter que lors de cette rencontre, les participants ont exposé des témoignages sur le militant et les qualités du défunt président Mohamed Abdelaziz, précisant que le défunt était un homme brave, qui a consacré sa vie pour défendre la cause sahraouie sur la scène internationale et régionale.

Projection vidéo sur le militant Abdelaziz

Lors de cette rencontre, en présence de quelques 500 participants, des communications ont été aussi présentées par le président de la commission préparatoire de la conférence, Bachir Yalama, et le wali du camp d’Aousserd des réfugiés sahraouis, Meriem Salek Hamada. Les participants à cette conférence, ont pu suivre une projection vidéo résumant les principales étapes du parcours militant et les qualités du président Mohamed Abdelaziz, ainsi que des témoignages vivants de différentes personnalités sahraouies ayant intégré le gouvernement de la République arabe sahraouie démocratique, tout au long de quatre décennies.

