Attaque terroriste à Kaboul : L’Algérie condamne vigoureusement

«Nous condamnons vigoureusement l'attaque terroriste ayant visé ce mercredi le quartier diplomatique de Kaboul, et qui a fait plusieurs victimes et blessés», a déclaré à l'APS le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. «Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes et exprimons notre solidarité avec le peuple afghan et son gouvernement, ainsi qu'avec les gouvernements dont les représentations diplomatiques ont été touchées par cette attaque», a-t-il ajouté. M. Benali Cherif a estimé que «cette nouvelle démonstration de violence qui tente de saper les efforts visant à rétablir la stabilité et à la consolidation de la paix en Afghanistan, interpelle la communauté internationale sur la nécessité de redoubler d'efforts pour lutter efficacement contre la menace que représente le terrorisme pour la paix et la sécurité internationale».