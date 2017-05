Programme AADL : Attribution de 800 logements à Laghouat

Au moins 800 logements relevant du programme de l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL) seront attribués en juillet prochain dans la commune de Laghouat. Faisant partie d’un programme global de 2.200 unités du type accordées à la wilaya de Laghouat, cette opération sera suivie de l’attribution d’une tranche de 200 unités similaires dans la commune d’Aflou, a-t-on précisé. Concernant les 1.200 unités restantes, il a été procédé au choix de leurs assiettes foncières, en attendent la désignation des entreprises de réalisation pour 500 de ces unités et l’élaboration des études techniques pour les 700 autres, a-t-on ajouté. S’agissant du logement promotionnel public (LPP), la wilaya a bénéficié d’un programme de 1.500 unités, dont 252 sont en cours de réalisation avec une première tranche à attribuer en juin prochain et le reste vers la fin de l’année en cours, selon la même source. Quelque 1.200 unités de ce programme n’ont pas encore été lancées en chantier, du fait que les logements promotionnels publics sont tributaires de la demande, en plus d’avoir enregistré des désistements de certains postulants, a-t-on fait savoir. Les programmes d’habitat dans la wilaya de Laghouat ont consommé quelque 25,33 milliards DA durant l’année 2016, d’après les services de la wilaya.



Relogement de 93 familles à Dergana



Quelque 93 familles résidant dans des extensions d'immeubles avoisinant les cités des 1006 et 552 logements à Dergana dans la commune de Bordj El Kiffan (circonscription de Dar el Beida) bénéficient mercredi de logements sociaux dans la nouvelle cité 2400/192 logements commune d'Ouled Fayet, a déclaré mercredi à l'APS le directeur du logement de la wilaya d'Alger, Ismail Loumi. M. Loumi a précisé que «le relogement de ces 93 familles qui résidaient dans des extensions d'immeubles dans les cités 1006 et 552 logements à Dergana intervenait en complément de l'opération de relogement lancée le 23 mai dans la wilaya d'Alger et qui touchera plus de 4.000 familles vivant dans des bidonvilles, des terrasses, des caves et chalets outre les points noirs situés dans les circonscriptions de Chéraga». Il a indiqué à ce propos, que cette opération pour laquelle tous les moyens matériels et humains ont été mis à contribution a débuté à 5h du matin. D'autre part, 71.000 familles avaient bénéficié de logements, toutes formules confondues, durant la période allant de mai 2014 à mai 2017 soit un nombre d'habitants estimé à 355.000 personnes. Concernant le fichier national du logement et après contrôle de 3 222 cas, 226 ont été recensés répartis comme suit : 140 inscrits dans la formule AADL, 52 possédant un logement, 28 ayant bénéficié d'une aide financière de l'Etat, 6 ayant un permis de construire et 2 ayant un logement au titre de logement promotionnel public, selon la wilaya d'Alger.