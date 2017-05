Demande en eau dans le bassin méditerranéen d’ici 2025 : Augmentation de 20%

L’Algérie et les autres pays méditerranéens font face à une demande élevée en eau. Les besoins globaux, précise l’Institut de prospective économique du monde méditerranéen, avoisinent aujourd’hui 300 hm3/an, et devraient augmenter de 20% d’ici 2025. La région héberge près de 60% de la population mondiale faiblement pourvue en eau, c’est-à-dire dotée de moins de 1.000 m3 d’eau/habitant/an. Caractérisée par une situation de stress hydrique structurelle, elle doit faire face à des pressions anthropiques croissantes. Quant aux défis à relever, l’Ipemed évoque l’amélioration de l’accès à l’eau potable et de sa qualité, une plus grande efficacité dans les usages de l’eau, la collecte et le traitement des eaux usées (domestiques et industrielles), la lutte contre les pollutions diffuses (80% des pollutions marines étant d’origine terrestre), l’adaptation de la gestion des ressources en eau aux impacts du changement climatique.

En effet, avec une population globale de 280 millions d’habitants, soit environ 4% de la population mondiale, les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée (PSEM) totalisent à peine 1%, en moyenne, des ressources mondiales d’eau naturelle renouvelable. Pourtant, malgré cette situation défavorable, les PSEM ont atteint en 2015 de bons résultats en ce qui concerne les Objectifs Millénaires pour le Développement (OMD), en termes d’accès de leur population à une source d’eau améliorée et à l’assainissement. Mais ces succès vont être rattrapés par les pressions anthropiques et les effets du changement climatique. Il est question, d’une part, que la situation va s’aggraver car la population méditerranéenne va augmenter de 280 à 360 millions en 2030 et l’urbanisation croissante va exiger un surcroît d’eau. D’autre part, l’aggravation viendra, aussi et surtout, du changement climatique. Pour certains experts, la gestion de l’eau par bassin hydrologique constitue toujours une bonne méthode car elle permet d’associer les usagers, les institutionnels et les opérateurs.

Les bassins, expliquent-ils, constituent les « espaces pertinents » pour une gestion intégrée de l’eau. Sinon, au rythme actuel, « le monde devra faire face à un déficit hydrique global de 40% » dès 2030, ont écrit les experts du Programme mondial des Nations unies pour l’évaluation des ressources en eau. Inextricablement liée au changement climatique, à l’agriculture et à la sécurité alimentaire, à l’énergie, à la santé et même à l’égalité entre les sexes, l’eau est peut-être le thème qui illustre le mieux les trois piliers du développement durable, qu’il s’agisse de la lutte contre la pauvreté, du développement économique, ou de la préservation des écosystèmes.

Fouad Irnatene