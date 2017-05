Téléphonie mobile : Djezzy affiche ses ambitions

Dans une ambiance conviviale, l’opérateur de la téléphonie mobile Djezzy, a organisé, hier soir, un iftar Djezzy. Cette importante rencontre qui s’est déroulée à l’hôtel Sofitel d’Alger en présence du président exécutif de l’opérateur, Vincenzo Nesci et Matthieu Galvani, directeur général ainsi que de nombreux représentants des médias, a constitué une occasion idoine pour la présentation de différentes offres prévues tout au long de ce mois de ramadhan.

S’exprimant à cette occasion Vincenzo Nesci a souligné qu’à l’occasion de ce mois béni, trois initiatives sociales ont été lancées à savoir : l’aménagement des chambres au niveau de département pédiatriques de l’hôpital Mustapha, la mise à la disposition d’une maison à Blida pour héberger gratuitement les malades venant de régions lointaines pour des soins en thalassothérapie.

Quant à la troisième initiative, il a indiqué qu’il s’agit du lancement de la campagne du don du sang qui a permis, a-t-il dit, « à ses employés d’exprimer toute leur solidarité avec les malades et toutes les personnes se trouvant dans le besoin dans les différents hôpitaux du pays ». S’agissant de la réunion semestrielle avec les 120 meilleurs managers des filiales de la maison mère de Djezzy, tenue récemment à Alger, il a estimé que « celle-ci est un signe fort de l’importance qu’accord notre opérateur au marché algérien et notre grande volonté d’élargir notre investissement ».

Mettant à profit cette occasion, il a salué la grande assistance qu’a donné le gouvernement, notamment le ministère des Affaires étrangères pour la réussite de cette réunion et pour la facilitation des procédures d’obtention des visas. Il a ajouté à cet effet que « les 120 leaders managers de la maison mère de Djezzy étaient tout ébahis par la beauté de ce pays ». Il est à noter qu’à cette occasion l’opérateur a annoncé le lancement de la nouvelle offre SMART destinée aux clients post-payés grand public.

La nouvelle gamme d’offre Djezzy SMART propose aux abonnés présents et futurs un bouquet de plans tarifaires avec un maximum d’avantages, de confort et de liberté la plaçant ainsi comme l’offre la plus généreuse et la plus complète du marché. Cette nouvelle offre répond à tous les besoins du client, à commencer par les appels illimités vers Djezzy ainsi que vers les autres réseaux en national sans oublier les appels vers l’international inclus en passant par un volume DATA pour accéder à internet. Aussi, une première en Algérie, avec la nouvelle gamme d’offre Djezzy SMART, l’abonné peut choisir son Smartphone qui lui sera rembourser jusqu’à 14.000 DA du prix d’achat sur ses prochaines factures. Djezzy SMART « S » : pour seulement 1.300 DA d’abonnement mensuel, vous profitez d’appels en illimité vers Djezzy valables 24h/24, de 120 minutes de communication vers les autres réseaux en national et un volume de 3 Go d’internet. Djezzy SMART « M » : Pour 2.200 DA d’abonnement mensuel, vous profitez d’appels en illimité vers Djezzy valables 24h/24, de 360 minutes de communication vers les autres réseaux en national et un volume de 8 Go d’internet avec une validité d’un mois. Djezzy SMART « L » : pour 3.300 DA d’abonnement mensuel, vous profitez d’appels en illimité vers Djezzy valable 24h/24, de 600 minutes de communication vers les autres réseaux en national et un volume de 14 Go d’internet valable un mois.

Le client profitera d’une tranquillité et une maîtrise totale de la facture mensuelle tout en ayant la possibilité de recharger son compte pour plus de communications.

M. A. Z.