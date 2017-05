Association SIDRA : Sur les fronts de la détresse

A l’occasion du mois sacré du Ramadan, l’association SIDRA « confirme » encore une fois son « engagement » dans l’action de solidarité et remet ça à travers l’organisation de plusieurs initiatives « citoyennes » allant dans le sens de venir en aide aux couches les plus défavorisées de la société.

L’association que préside Nassim Filali déploie en effet un « riche » plan d’action autour des thèmes de la solidarité, la citoyenneté, l’éducation, l’environnement et la culture et s’appuie à ce propos sur le soutien de ses partenaires publiques et privés. « La nouveauté de cette année est celle de la conclusion de partenariats dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Un partenariat avec l’opérateur de téléphonie mobile Djezzy, pour la mise en œuvre de plusieurs actions solidaires pendant et après le Ramadan ainsi que le lancement de la troisième année du programme de l’organisation patronale « FCE Solidaire » avec lequel SIDRA est le partenaire associatif », a indiqué un communiqué de presse de l’association. En partenariat avec le Forum des chefs d’entreprises, SIDRA a lancé, lors d’une cérémonie organisée, jeudi dernier, aux Sablettes (Alger), l’opération « FCE SOLIDAIRE » qui a vu la distribution de 20.000 colis alimentaires à travers les wilayas d’Algérie pour ce mois sacré du Ramadhan. Outre ses actions solidaires, l’association SIDRA a organisé dans le cadre de la campagne internationale « Océans propres » une opération de nettoyage à la plage « Miramar » de Rais Hamidou où quelque 50 jeunes bénévoles y ont activement participé, le tout avec le soutien de l’opérateur téléphonique Djezzy. Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, et en collaboration avec « LG Electronics Algérie », SIDRA a organisé lundi dernier une opération de nettoyage des ruelles de La Casbah d’Alger, suivie d’un repas solidaire offert pour la rupture du jeûne en faveur des citoyens du quartier ayant activement participé à l’opération, tandis qu’à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’Enfance, le 1er juin, l’association a mis en place un programme « riche » et « varié », placé sous la thématique de la protection de l’environnement. Un évènement a eu lieu, hier, au niveau du jardin d’Essai. Aussi, les enfants présents ont profité d’ateliers ludiques et éducatifs, des jeux de clown et beaucoup d’autres surprises.

Le mois sacré est aussi une occasion idéale pour l’association SIDRA afin de renforcer son programme d’engagement solidaire national « Algerian Food Bank ». Pour cette année, l’association n’a pas failli à la tradition, et l’initiative a été même élargie dans son champ d’action de solidarité pour toucher trois wilayas du pays, en l’occurrence Alger, Oran et Sétif. Le programme Algerian Food Bank sera marqué par la participation de plusieurs centaines de jeunes bénévoles, assure SIDRA qui donne rendez-vous aux amoureux du cinéma pour le 17 juin prochain à l’occasion de la tenue de son « Cinema Day pour les enfants malades ». Un grand écran cinéma se déplacera à cet effet à l’hôpital Nefissa Hamoud (ex-Parnet), à Hussein-Dey, pour projeter des séances au profit des enfants malades, suivi d’une remise de cadeaux et des vêtements pour « redonner le sourire » à plus de 100 enfants malades, à l’approche de l’Aïd El Fitr.

S. A. M.