Réseau Nada : réduire la violence à l’égard des enfants

Le président du réseau algérien pour la défense des droits de l'enfant "Nada", Abderrahmane Araâr, a exprimé hier à Alger la détermination du réseau à œuvrer pour la réduction du taux de violence faites aux enfants à hauteur de 40% sur les cinq prochaines années, à travers l'adoption d'un programme d'action scindé en plusieurs axes, dont des actions préventives et des campagnes de sensibilisation. Lors d'une conférence de presse animée à l'occasion de la journée mondiale de l'Enfance, célébrée le 1er juin de chaque année, M. Araâr a affirmé que le réseau Nada comptait mobiliser ses 150 associations pour l'adoption d'un programme d'action s'étalant jusqu'à 2022 et renfermant des actions préventives, des programmes d'accompagnement et des campagnes de sensibilisation, en coordination avec les parties concernées activant dans le domaine de l'enfance, et ce afin de réduire le taux de violence de 40% sur les cinq prochaines années. Ledit programme prévoit jusqu'à la fin 2017, des cycles de formation au profit des 600 gérants et animateurs des associations relevant du réseau Nada, sur la gestion des associations et les droits de l'enfant et ce jusqu'à la fin 2017, outre le renforcement du système de signalement via le numéro vert du réseau 3033.

Le réseau a reçu 20.917 appels via le numéro vert 3033 durant la période allant de la fin mai 2016 jusqu'au même mois de 2017 et permis de recenser 8.765 enfants victimes de conflits familiaux et de divorce et 5.171 enfants victimes de mauvais traitement corporel et psychologique, contre 934 enfants victimes de violence sexuelle et 330 enfants et adolescents victimes de la consommation de drogue. M. Araâr a plaidé pour l'accélération de la promulgation des décrets exécutifs de la loi n° 15-12 relative à la protection de l'enfant, la création de cours spécialisées pour enfants et le renforcement du système de protection sociale pour enfant. (APS)