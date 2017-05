Industrie : M. Bedda rencontre le patronat et la centrale syndicale

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Mahdjoub Bedda, a entamé des séances de travail, de concertations et d'échanges de vues avec le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), et les chefs d'organisations patronales qui s'étaleront jusqu'à la semaine prochaine, pour définir les voies à même de concrétiser le développement de l'économie nationale, a indiqué hier un communiqué du ministère. Le Forum des chefs d'entreprises (FCE), la Confédération algérienne des patronats (CAP), la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA) figurent parmi les organisations patronales concernées par les concertations, précise la même source. Ces concertations renforcent «la conviction que le développement de l'économie nationale exige la mobilisation de tous», et consacrent le dialogue pour définir les problèmes, procéder à des évaluations pour traiter les insuffisances et mettre en œuvre les réformes nécessaires en matière d'investissements avec les différents partenaires, indique-t-on de même source. Selon le ministère de l'Industrie, ces rencontres permettront d'écouter les avis des présidents des différentes organisations patronales, ainsi que celui du Secrétaire général de la Centrale syndicale. Parmi les questions soumises à examen : les efforts à consentir pour diversifier l'économie et améliorer sa qualité afin de s'orienter vers l'exportation, les moyens de renforcer et de protéger la production nationale, la méthode de développement de l'investissement productif, et l'amélioration du climat d'affaires, le soutien à la qualité de la production nationale et l'amélioration de l'organisation d'accès aux assiettes foncières industrielles, a rappelé le ministère. Ces rencontres s'inscrivent également dans le cadre «des engagements contenus dans le pacte national économique et social afin de consolider la consultation et la mise en œuvre des propositions communes, afin de réaliser l'objectif commun, qui est le développement de l'économie nationale et faire en sorte que le secteur de l'industrie et des mines joue un rôle positif dans la promotion de l'économie nationale, pour qu'elle sorte du cercle de l'import/export de matières brutes et de richesses sans traitement».