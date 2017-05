Le plan d’action du gouvernement en préparation : Diversification de l’économie et Justice sociale

La présentation du Plan d’action du gouvernement devant la nouvelle Assemblée populaire nationale, élue à l’issue des législatives du 4 mai, devra constituer à coup sûr un tournant vers une dynamisation de la vie parlementaire.

Le nouveau président de l’APN, M. Saïd Bouhadja, ne fait plus secret de son impatience quant à accueillir, dans les meilleurs délais à l’Assemblée, le Premier ministre M. Abdelmadjid Tebboune, pour communiquer aux députés l’ambitieux plan d’action du gouvernement. Pour cette même finalité, «le Premier ministre se rendra incessamment à l’APN», a indiqué en effet M. Bouhadja, repris par plusieurs sources. Jeudi dernier, et aux termes de sa prise de fonction officielle, lors l’une cérémonie de passation de pouvoirs avec son prédécesseur, M. Sellal, le Premier ministre M. Abdelmadjid Tebboune avait d’ailleurs tenu à préciser qu’un plan d’action du gouvernement plus détaillé sera exposé incessamment, dès qu'il sera achevé, devant les élus de la nation, à commencer par l'Assemblée populaire nationale, et ensuite le Conseil de la nation. Dans l’attente de l’exposé en question, notons que dans le gouvernement de M. Tebboune, nombreux sont les ministres qui, à peine nommés à la tête des différents départements ministériels, se sont vite employés à conférer une nouvelle dynamique aux secteurs qu’ils dirigent. À commencer par le nouveau ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, qui, dès sa prise de fonctions, a tout de suite convoqué une réunion de travail avec le jury du Prix du Président de la République du journaliste professionnel.

D’autres membres du nouvel Exécutif fraîchement désignés semblent eux aussi très favorables à l’idée d’occuper progressivement le terrain dans l’objectif évident de garantir un meilleur suivi de l’évolution de leurs secteurs respectifs. Dans cette optique, même les visites surprises et inopinées sont incluses dans la démarche de certains ministres, comme c’est le cas de la récente sortie à Alger de M. Abdelghani Zaâlane, ministre des Transports et des Travaux public. Idem pour le nouveau ministre de la Santé, Mokhtar Hazbellaoui, dont la tournée, pas du tout annoncée, qu’il a effectuée à Alger, a surpris plus d’un parmi les personnels relevant de son secteur.

Sur un autre volet, et pour revenir à la présentation de l’action du gouvernement prévue tout prochainement devant le Parlement, c’est là sans doute une opportunité de réaffirmer les prérogatives des députés et leur droit de regard sur les activités de l’Exécutif, en vertu, bien sûr, de ce que la Constitution révisée en 2016 prévoit en ce sens. En la matière, l’article 113 de la Loi fondamentale souligne clairement que «le Parlement contrôle l'action du gouvernement».

Les conditions de ce contrôle sont également bien définies dans la nouvelle Constitution. L’article 94 stipule que «le Premier ministre soumet le plan d'action du gouvernement à l'approbation de l'Assemblée populaire nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général. Le Premier ministre peut adapter ce plan d'action, à la lumière de ce débat, en concertation avec le Président de la République».

La nouvelle Constitution fait état en outre de l’obligation pour le gouvernement de présenter annuellement à l’APN, une déclaration de politique générale (Art 98). La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l'action du gouvernement. Ce débat peut s'achever par une résolution.

Les membres du Parlement peuvent adresser par ailleurs, par voie orale ou dans une forme écrite, toute question à tout membre du gouvernement (Art 152). La question écrite reçoit, dans la même forme, une réponse dans un délai maximal de 30 jours. Pour les questions orales, le délai de réponse ne doit pas excéder 30 jours. L'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation tiennent, alternativement, une séance hebdomadaire consacrée aux réponses du gouvernement aux questions orales des députés et des membres du Conseil de la nation. Si l'une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation. Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement.

