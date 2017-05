Basket-ball, Championnat d’Algérie féminin (play-off) : HusseIn Dey Marine domine le GS Pétroliers 58-50

Les basketteuses d'Husseïn Dey-Marine ont battu leurs homologues du GS Pétroliers par 58-50 (mi-temps : 23-26), mardi soir à la salle du Caroubier (Alger) pour le compte de la mise à jour de la 3e journée des play-offs du championnat d'Algérie féminin. Suite à ce résultat, les deux équipes et le MT Sétif occupent la première place avec 5 points, alors que la JF Kouba est dernière avec 3 unités. La 4e journée des play-offs comptant pour le titre du championnat d'Algérie féminin de basket-ball aura lieu vendredi à 22h00 et propose les matchs JF Kouba - GS Pétroliers et Hussein Dey Marine - MT Sétif.