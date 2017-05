Ligue des Champions d’Europe (Finale), Bale (Real Madrid) : « Je ne suis pas REMIS à 100% »

L'attaquant gallois du Real Madrid Gareth Bale, remis d'une blessure au mollet gauche, a admis qu'il ne l'était «pas encore à 100%» mais il espère être rétabli samedi pour la finale de Ligue des champions d'Europe de football contre les Italiens de la Juventus à Cardiff, sa ville natale. «Je ne suis pas encore remis à 100% mais je travaille pour être disponible pour la finale», a expliqué mardi à la presse le Gallois, blessé depuis le clasico perdu face au FC Barcelone le 23 avril (défaite 3-2). «Je n'ai pas joué depuis six ou sept semaines. Je ne me suis jamais vraiment remis de mon opération (à une cheville en novembre, NDLR). J'ai joué malgré la douleur, je prenais des pilules pour aller au bout des matches et des entraînements. Mais ces six ou sept semaines de repos m'ont permis de reposer ma cheville», a-t-il assuré, reconnaissant avoir peut-être hâté son retour sur les terrains. En son absence, le meneur de jeu espagnol Isco a brillé et part favori pour être titulaire au Millennium Stadium de Cardiff. Bale le reconnaît lui-même mais il se dit prêt à débuter si on fait appel à lui, bien qu'il n'ait pas 90 minutes dans les jambes. «Isco a été fantastique. Il a joué extrêmement bien ces dernières semaines et je suis heureux pour lui», a commenté l'attaquant britannique (27 ans). «Que ce soit lui ou moi qui débute, l'autre l'encouragera et espérera la victoire de l'équipe», a-t-il ajouté. Bale espère néanmoins pouvoir fouler la pelouse lors de cette finale devant son public, au Pays de Galles : «C'est très spécial pour moi, à titre personnel. C'est là que je suis né, là où j'ai grandi. Toute finale de Ligue des champions est spéciale, mais évidemment c'est un peu plus spécial pour moi», a-t-il conclu.